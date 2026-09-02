Mitsubishi Shogun возвращается в современном облике, сохраняя классическую внедорожную прочность

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После длительной разработки и столь же продолжительной тизерной кампании Mitsubishi Shogun возвращается на рынок. Сначала модель появится в таких странах, как Thailand, Japan и Australia. При этом поставки Pajero — именно так автомобиль называют на этих рынках — в Europe и UK пока не подтверждены. Однако Mitsubishi, недавно вернувшаяся в UK, нуждается в флагманской модели, которая могла бы привлечь дополнительное внимание, и Shogun вполне способен сыграть эту роль.

Как и прежде, Mitsubishi Shogun представляет собой крупный внедорожник с рамной конструкцией кузова и опциональным третьим рядом сидений, рассчитанным на семь пассажиров. Такая выносливая компоновка ориентирована прежде всего на проходимость и прочность. Для многих покупателей важными преимуществами остаются высокая жесткость кузова и значительная буксировочная способность. В новом поколении Shogun намерен дополнить эти возможности повышенным уровнем роскоши и современными технологиями.

Детали дизайна Shogun

Внешность нового Mitsubishi Shogun сразу привлекает внимание. Автомобиль получил массивный вертикальный силуэт, но при этом не выглядит чрезмерно ретро. Передняя световая полоса во всю ширину кузова и горизонтальные элементы придают Shogun выразительный облик. При детальном рассмотрении заметны и другие особенности дизайна: капот типа clamshell, рельефные нижние части бамперов и решетка без рамки.

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Декоративные элементы вокруг C-стоек и передних крыльев делают профиль модели более узнаваемым и отличают ее от Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender. При этом пропорции автомобиля остаются типичными для такого класса: короткие свесы и круто сформированные бамперы обеспечивают внушительные углы въезда и съезда.

Задняя часть кузова также сочетает практичность и современные дизайнерские решения. Запасное колесо не закреплено на задней двери, поэтому дверь багажника будет открываться вверх.

Интерьер и технологии

В салоне Mitsubishi представила полностью новое стилистическое направление. Оно объединяет крупные цифровые интерфейсы с существенно более дорогой и комфортной атмосферой, чем многие привыкли ожидать от Mitsubishi Shogun.

В демонстрационном автомобиле салон отделан кожей tan, оформленной почти в архитектурном стиле. На верхней части передней панели разместился единый блок из двух экранов диагональю 14.5-inch, а под ним установлено небольшое количество физических органов управления.