Скучаете по BMW Z4? Новый Bovensiepen Spider станет для родстера последним громким аккордом

Любители автомобилей, дарящих ветер в волосах, могут обратить внимание на Bovensiepen Spider мощностью 429bhp. Это особая, более роскошная версия недавно снятого с производства BMW Z4, созданная новой маркой, основанной владельцами легендарного тюнингового ателье Alpina.

“Ever since I was part of the BMW Z8 development team at BMW in Munich in the late nineties, purist roadsters have fascinated me,” said Andreas Bovensiepen, one of the tuning company’s managing directors. “Cars that are light, responsive and therefore a great joy to drive. They appeal to all the senses and put a smile on the driver’s face.”

Spider стал лишь третьей моделью Bovensiepen. Ранее марка представила купе Zagato мощностью 603bhp, созданное на базе BMW M4, а также универсал 05 GT мощностью 789bhp. В его основе лежит BMW M5 Touring, доработанный при участии дизайнера McLaren P1 Frank Stephenson.

Новые элементы дизайна Spider, включая передний сплиттер с двойной кромкой и надписью Bovensiepen, крупный спойлер типа «утиный хвост» и задний диффузор, также разработаны совместно с Stephenson. Изначально целью было придать последнему BMW Z4, производство которого завершилось в начале этого года, более спортивный, элегантный и неподвластный времени облик.