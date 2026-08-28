Мировые продажи Toyota снижаются шестой месяц подряд

Мировые продажи автомобилей Toyota снижаются шестой месяц подряд. По данным Bloomberg, среди причин такой динамики — подорожание бензина, которое привело к ослаблению спроса на автомобили в Китае.

В июле компания реализовала 912 683 автомобиля по всему миру. Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении Toyota. Объем производства снизился на 1,4 % — до 934 953 транспортных средств.

Китайские бренды усиливают конкуренцию и вытесняют импортеров с рынка. Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке нарушила маршруты поставок и стала одной из причин роста цен на нефть. Эти факторы отражаются на результатах мировых автопроизводителей, включая Toyota, которая теряет позиции в Китае с февраля.

В июле продажи автомобилей Toyota и Lexus в Китае сократились на 24% по сравнению с июлем 2025 года. На Ближнем Востоке падение составило почти 45%. В Северной Америке и Японии показатели практически не изменились, тогда как в большинстве европейских стран продажи выросли. Одной из причин стала возросшая популярность газоэлектрических гибридных автомобилей.