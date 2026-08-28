Главная Новости Продажи Мировые продажи Toyota снижаются шестой месяц подряд
Новости

Мировые продажи Toyota снижаются шестой месяц подряд

Мировые продажи Toyota в июле снизились на 5,3%, до 912 683 автомобилей, шестой месяц подряд: спрос в Китае упал на 24% на фоне роста цен на бензин и конкуренции.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.08.2026, 15:22·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Мировые продажи автомобилей Toyota снижаются шестой месяц подряд. По данным Bloomberg, среди причин такой динамики — подорожание бензина, которое привело к ослаблению спроса на автомобили в Китае.

В июле компания реализовала 912 683 автомобиля по всему миру. Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении Toyota. Объем производства снизился на 1,4 % — до 934 953 транспортных средств.

Китайские бренды усиливают конкуренцию и вытесняют импортеров с рынка. Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке нарушила маршруты поставок и стала одной из причин роста цен на нефть. Эти факторы отражаются на результатах мировых автопроизводителей, включая Toyota, которая теряет позиции в Китае с февраля.

В июле продажи автомобилей Toyota и Lexus в Китае сократились на 24% по сравнению с июлем 2025 года. На Ближнем Востоке падение составило почти 45%. В Северной Америке и Японии показатели практически не изменились, тогда как в большинстве европейских стран продажи выросли. Одной из причин стала возросшая популярность газоэлектрических гибридных автомобилей.

Источник

Легковые автомобили (828)Продажи (1140)Производство (313)Toyota (513)Мировой автопром (16)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация