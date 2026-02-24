В январе 2026 года мировой автомобильный рынок уменьшился на 2%

По итогам января текущего года мировые продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств достигли 6 629 862 единиц, что на 2% ниже аналогичного показателя за январь 2025 года. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию консалтинговой компании GlobalData.

Китай сохранил статус крупнейшего авторынка мира, реализовав в январе 1 683 195 автомобилей. Однако, по сравнению с предыдущим годом, этот показатель сократился на 13,5%. В Соединенных Штатах продажи легковых и легких коммерческих машин за тот же период составили 1 091 952 единицы, что на 0,8% меньше, чем годом ранее.

В странах Западной Европы автомобильный рынок также продемонстрировал снижение. Совокупный объем продаж составил 986 247 автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с январем прошлого года. В государствах Восточной Европы зафиксировано падение на 5,1%, а объем реализованных автомобилей составил 283 700 единиц.

В Южной Америке дилеры продали 225 136 машин — это практически соответствует уровню прошлого года, снижение составило лишь 0,1%. Среди крупнейших мировых авторынков эксперты отмечают также Японию, где было реализовано 363 772 автомобиля (уменьшение на 2,5%), Канаду с результатом 112 794 единицы (минус 2,9%) и Южную Корею, на рынке которой, напротив, наблюдается значительный рост — продажи увеличились на 16,6% и достигли 121 753 автомобилей.