В августе мировой авторынок сократился на 6%

В августе 2026 года мировые продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта достигли 6 857 920 единиц. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель снизился на 5,9%. Об этом сообщает агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные консалтинговой компании GlobalData.

По оценке экспертов агентства, мировой авторынок демонстрирует отрицательную динамику уже восьмой месяц подряд, то есть на протяжении всего нынешнего года. По итогам 8 месяцев объем рынка уменьшился на 4,1% и составил 56 847 175 штук.

Китай сохранил статус мирового лидера по продажам автомобилей. В августе в стране реализовали 1 675 599 экземпляров, что на 24,5% меньше результата за август 2025-го. Американский рынок за тот же период показал результат 1 400 702 машины, снизившись на 4,7% в годовом выражении.

Совокупные продажи автомобилей в странах Западной Европы в августе увеличились на 5,3% — до 820 329 единиц. В Восточной Европе объем реализации, напротив, сократился на 5,1% и составил 362 142 экземпляров.

Индийские дилеры за месяц продали 511 372 машины. Это на 34,6% превышает показатель августа 2025 года. В Южной Америке продажи достигли 304 806 штук, прибавив 14,4%.

В число крупнейших мировых авторынков по итогам августа также вошли Япония — 315 885 шт. (+5,9%), Канада — 168 454 шт. (+0,1%) и Южная Корея — 109 681 шт. (-19,7%).