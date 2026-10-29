Минтранс обозначил крайний срок смены шин: с какой даты летняя резина окажется под запретом

В Минтрансе РФ напомнили российским автомобилистам о сроках перехода на зимние шины. В ведомстве рекомендовали ориентироваться на погодные условия: среднесуточную температуру +5–7 °C и устойчивые заморозки. Кроме того, специалисты указали на необходимость заменить резину до наступления календарной зимы.

Как сообщили в Минтрансе, зимние шины должны быть установлены на автомобиль не позднее 1 декабря. В министерстве сослались на технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», запрещающий эксплуатацию летних шин с декабря по февраль календарного года.

В ведомстве объяснили, что сезонная замена резины связана с изменением её свойств при снижении температуры. Летние шины на холоде становятся слишком твёрдыми и теряют упругость. В результате ухудшается сцепление с дорогой, а тормозной путь увеличивается.

В Минтрансе также уточнили, что закон разрешает использовать зимой как шипованные, так и нешипованные шины. Для обоих типов обязательна маркировка M+S, M S или M&S.

Ранее автоэксперт Дмитрий Матвеев предупредил об опасности слишком ранней установки зимних шин. По его словам, на тёплом асфальте такие покрышки изнашиваются быстрее и хуже удерживают автомобиль на дороге.

До этого автоэксперт Никита Родионов рекомендовал доставлять автомобиль на шиномонтаж с помощью эвакуатора, если дорога покрыта снегом или льдом, а машина всё ещё оснащена летними покрышками. Специалист также рассказал, от чего зависит стоимость сезонной замены шин.

Автор: Иван Бахарев