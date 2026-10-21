Минтранс уточнил правила проведения техосмотра вне специализированных пунктов

Министерство транспорта России намерено утвердить порядок проведения техосмотра транспортных средств на передвижных диагностических линиях (ПДЛ), работающих за пределами специализированных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства, опубликованный на портале официального размещения проектов правовых актов.

В настоящее время передвижные диагностические линии используют 283 компании. Их эксплуатация разрешена в регионах, где недостаточно стационарных пунктов ТО. Требования к оснащению таких линий установлены постановлением Правительства РФ и действуют до 1 марта 2027 года. Минтранс планирует закрепить действующие правила и продлить срок их применения, предварительно до 1 марта 2033 года, одновременно внеся в порядок несколько изменений.

Как и прежде, проводить техосмотр на ПДЛ предполагается в регионах с недостаточным числом стационарных пунктов ТО. При этом Минтранс предлагает разрешить создание таких линий, если расстояние до ближайшего пункта ТО превышает 100 км. Кроме того, ПДЛ смогут использовать для транспорта, эксплуатируемого исключительно на территориях предприятий и не выезжающего оттуда на дороги общего пользования.

Для передвижных пунктов хотят определить конкретные графики работы и установить правила, учитывающие условия эксплуатации оборудования, включая климатические параметры, указанные изготовителем средств технического диагностирования. Например, если минимальная допустимая температура работы устройства составляет минус 30 градусов по Цельсию, проводить техосмотр при такой температуре будет нельзя. Операторов ПДЛ предлагают обязать использовать усиленную квалифицированную электронную подпись и возложить на них ответственность, которая должна исключить возможность фальсификации прохождения обязательных процедур.

Сейчас приказ находится на стадии обсуждения и проходит необходимые согласования. Если документ примут, он вступит в силу 1 марта 2027 года.