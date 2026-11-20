Минпромторг России сообщил о возобновлении программы льготного автокредитования с 1 декабря 2026 года. В рамках господдержки планируют расширить условия: многодетным семьям предоставят скидки на семиместные автомобили и микроавтобусы, а размер льгот для электромобилей и гибридов будет зависеть от их характеристик.

Изменения коснутся подпрограммы «Семейный автомобиль», а также требований к уровню локализации транспортных средств. Семьи, в которых воспитываются два и более ребёнка, смогут получить базовую скидку 10% при покупке автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Для Дальнего Востока размер скидки составит 25%, при этом для участия в программе достаточно иметь одного ребёнка.

Семьям с тремя и более детьми предоставят скидку 20% на российский семиместный автомобиль. Максимальную стоимость такой машины увеличат до 2,3 млн рублей. Уровень её локализации должен составлять не менее 3000 баллов.

Семьи с пятью и более детьми смогут приобрести «семейный микроавтобус» со скидкой 20%. Стоимость автомобиля не должна превышать 4,5 млн рублей, а количество мест — быть менее семи. Требуемый уровень локализации составит не менее 3200 баллов.

В основной программе для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сохранят предельную стоимость в 2 млн рублей. Размер скидки составит 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25%. Автомобиль должен быть произведён в России в рамках специнвестконтракта и соответствовать требованию по локализации в 3000 баллов.

Воспользоваться этими условиями смогут работники медицинской сферы и образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции, а также члены их семей. Для участников СВО, получивших ранения во время боевых действий, продолжит действовать отдельная мера поддержки. При покупке автомобиля с ручным управлением им предоставят скидку 40%.

Размер льготы на российские электромобили и гибриды определят с учётом уровня локализации. При показателе не менее 1200 баллов покупателям будет доступна скидка 10%, но максимум 500 тыс. рублей.

Для электромобилей и гибридов с уровнем локализации не менее 2500 баллов скидка для всех категорий заёмщиков составит 35%. При этом её максимальный размер ограничат суммой в 925 тыс. рублей.

За прошедшую часть 2026 года по программе льготного автокредитования уже реализовали более 123 тыс. автомобилей. В министерстве уточнили, что перезапуск программы состоялся по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.