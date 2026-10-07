Минивэн Renault E-Space возвращается, претендуя на статус мировой иконы.

На следующей неделе парижский автосалон может привлечь внимание новинкой, способной перезапустить сегмент минивэнов.
Речь идет о концепте Renault Espace — современном электрифицированном переосмыслении минивэна Espace, созданного еще в конце восьмидесятых годов.
Французские производители известны тем, что довольно быстро превращают прототипы в серийные автомобили. Поэтому полноценная премьера соперника Volkswagen ID. Buzz может состояться уже в течение ближайших двух лет.
Сложная история
В Renault концепт называют устремленной в будущее версией оригинального Espace со стеклопластиковым кузовом. Первое поколение модели появилось на европейском рынке всего через несколько месяцев после дебюта минивэнов марки Chrysler в США на платформе K-car.
Позднее популярность минивэнов начала снижаться, и под названием Espace в Европе стали выпускать трехрядный кроссовер с двигателем внутреннего сгорания.
Теперь у Renault есть возможность вернуться к исходной концепции. В компании делают ставку на память и ностальгию, дополняя новый автомобиль аккуратными ретро-намеками.
Дизайн
Передняя часть автомобиля получилась очень короткой. Она включает аккуратный капот и вертикально расположенную светодиодную оптику с заметной эмблемой-ромбом Renault. При этом лобовое стекло имеет сильный наклон, характерный для спорткаров.
Горизонтальная оконная линия выглядит особенно гармонично. Она переходит в вертикальную корму, благодаря чему внутреннее пространство удалось увеличить максимально.
В Renault пока не раскрывают технические характеристики, включая количество мест и объем багажного отделения. Известные поколения Espace выпускались с двух- и трехрядными салонами.
Существовала также версия с капитанскими креслами, способными поворачиваться на 180 градусов. В Carscoops предполагают, что концепт получит именно двухрядную компоновку.
Технические характеристики
Известно, что длина концепта составляет 4,7 м. По этому показателю он примерно сопоставим с Honda CR-V.
Вероятно, автомобиль построят на ранее подтвержденной платформе RGEV, которую разрабатывают для компактных электромобилей. Она получит 800-вольтовую архитектуру и будет примерно на 40% дешевле в производстве по сравнению с нынешними моделями.
Созданный специально для RGEV двигатель сможет развивать до 271 л.с. Кроме того, в Renault заявили о возможности установки бензинового генератора, как у некоторых китайских автомобилей. Это позволит увеличить общий запас хода на электротяге до 1400 км.
Когда появится в продаже
Предположить сроки выхода модели на рынок можно на основе опыта Renault с моделями Renault 5 и Renault Twingo.
Им понадобилось 3 и 2 года соответственно, чтобы пройти путь от концептов до серийного производства. Вероятнее всего, новый E-Space появится на дорогах общего пользования уже в 2029 году.
Где будет продаваться
Сейчас бренд Renault официально не представлен на американском рынке. Скорее всего, до 2029 года ситуация не изменится, хотя неофициальные обсуждения возможного выхода компании в США продолжаются уже давно.
Активная работа в этом направлении выглядела бы логичной и перспективной: на североамериканском рынке стремительно растет спрос на минивэны, в том числе благодаря интересу со стороны практично настроенного поколения миллениалов.
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Фото: Renault, carscoops