Мини заменит Гасли на первой тренировке в Сан-Паулу

Габриэле Мини вновь выступит за Alpine на Гран При Сан-Паулу. Итальянский гонщик заменит Пьера Гасли в первой сессии свободных заездов. На предыдущем этапе в Мехико Мини дебютировал в Формуле 1, выйдя на трассу вместо Франко Колапинто во время первой тренировки.

Пьер Гасли: «Уик-энд в Мехико сложился для нас неудачно. Были проблемы с силовой установкой, а также нарушение в зоне действия жёлтых флагов. Это был не наш день.

Теперь я полностью сосредоточен на заключительной гонке строенной серии в Сан-Паулу. Трасса Интерлагос занимает особое место в моей карьере, ведь именно здесь в 2019 году я впервые поднялся на подиум в Формуле 1, а в 2024-м мы снова добились отличного результата.

Последние гонки дались команде нелегко, но в Интерлагосе произойти может всё, что угодно. Это легендарная трасса с очень коротким кругом, поэтому борьба здесь всегда получается плотной. Учитывая невероятную атмосферу, которую создают бразильские болельщики, нас ждёт интересный уик-энд.

Как и планировалось, в первой тренировке за руль моей машины сядет Габриэле Мини. Я вернусь на трассу во второй сессии и постараюсь как можно быстрее войти в ритм. Мы с командой продолжим работать, чтобы добиться максимума и заработать очки в Сан-Паулу».

Франко Колапинто: «Обидно уезжать из Мехико без очков после такой напряжённой гонки. Событий было много, но мы хорошо справились со своей работой, показали высокий темп и боролись в первой десятке. Именно так нужно выступить и в Сан-Паулу.

Всегда здорово гоняться в Южной Америке, а Интерлагос одна из лучших трасс сезона. На трибунах нас будут поддерживать не только бразильские болельщики, но и множество аргентинцев, так что хочется порадовать их хорошей гонкой.

Надеюсь, нам удастся показать в Сан-Паулу такой же темп, как и в Мехико, и завершить строенную серию хорошим результатом».

Габриэле Мини: «Здорово, что я второй уик-энд подряд сяду за руль A526, на этот раз машины Пьера. На прошлой неделе в Мехико я впервые принял участие в официальной сессии Формулы 1, и это был потрясающий опыт. Я рад, что на этой неделе смогу продолжить работу.

Постараюсь хорошо провести сессию на Интерлагосе, которая сильно отличается от мексиканской трассы. Надеюсь, мне удастся собрать полезные для команды данные и продолжить набираться опыта.

Ещё раз спасибо всей команде за эту возможность. С нетерпением жду возвращения на трассу в Сан-Паулу».