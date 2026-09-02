Мини-McLaren F1? Lotus Elise S1 за 350 тысяч фунтов с центральным водительским креслом дарит максимум острых ощущений

Это Lotus Elise S1, но в необычном исполнении. Британская компания Analogue Automotive создала рестомод массой менее 600kg и мощностью 250bhp. Стоимость автомобиля начинается от £350,000. Кроме того, он получил центральное расположение места водителя, как у легендарного McLaren F1.

Проект подготовили в честь 30-летия культового лёгкого спорткара, которое отмечалось в прошлом году. Радикально доработанная модель официально называется VHPK — это сокращение от ‘Very High Performance K-Series’.

Высокооборотный четырёхцилиндровый двигатель Rover K-Series получил увеличенный до 1.9 литров рабочий объём. Специально изготовленные детали и кованые внутренние компоненты позволили снизить массу. Двигатель работает в связке с выхлопной системой из нержавеющей стали и пятиступенчатой механической коробкой передач с близкими передаточными числами и самоблокирующимся дифференциалом.

В компании из Суссекса подчеркнули, что даже после столь глубокой доработки силовая установка должна была сохранить характер, аутентичность и ощущения, которые она обеспечивала в Elise S1. “The VHPK delivers exhilarating performance without a complete engine swap or the need for forced induction, keeping it closely aligned to the spirit of the original car.”

Благодаря масштабным изменениям VHPK развивает более чем в два раза большую мощность, чем оригинальный Lotus Elise в девяностых годах. Удельная мощность модели достигает 400bhp-per-tonne, что уже соответствует уровню суперкаров.