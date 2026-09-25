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Минэкономразвития скорректировало базовый прогноз развития страны: в автопроме ожидается рост

Правительство обновило прогноз социально-экономического развития России: рост ВВП ускорится, инфляция достигнет 6,8%, инвестиции снизятся, автопром вырастет.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.09.2026, 10:51·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На заседании 24 сентября Правительство Российской Федерации рассмотрело прогноз социально-экономического развития страны на 2027-2029 годы. Документ представил министр экономического развития России Максим Решетников. В прогнозе базовые оценки по ряду направлений были пересмотрены: одни показатели улучшились, другие, напротив, ухудшились.

По словам Решетникова, ожидания по росту ВВП в 2026 году повысились с 0,4% до 0,6%. В Минэкономразвития также прогнозируют дальнейшее ускорение роста показателя: с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году. Министр назвал потребительский спрос «опорой роста экономики». В 2026 году потребительский спрос, как ожидается, увеличится на 4,1% благодаря росту доходов граждан. В предыдущем базовом прогнозе закладывался рост на 1,2%.

Одновременно был повышен прогноз по инфляции на конец 2026 года — с 5,2% до 6,8%. В министерстве считают, что с 2027 года показатель будет находиться на целевом уровне Банка России — 4%. Существенно ухудшилась оценка инвестиционной динамики: если ранее на 2026 год ожидалось снижение на 1,5%, то теперь прогнозируется падение на 5,4%. Эксперты связывают сокращение инвестиционной активности с продолжительным периодом интенсивного роста инвестиций: за 2020-2024 годов прирост составил 38 %. Дополнительным фактором остаются жесткие денежно-кредитные условия.

При этом в автомобилестроении по итогам 2026 года ожидается рост на 2,5% — «на фоне нормализации складских запасов, которые сдерживали выпуск автомобилей в 2025 году». В среднесрочной перспективе производство автомобилей может увеличиваться в среднем темпами выше 4,8%. Этому будут способствовать восстановление внутреннего спроса, расширение выпуска отечественных моделей и реализация проектов по углублению локализации автомобильного производства.

Источник

Производство (325)

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