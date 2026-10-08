Мика Сало: «Валттери знает, что делает»

Валттери Боттас совершил велосипедную поездку из Малайзии в Сингапур. О разных этапах этого маршрута мы уже рассказывали. Приключение своего соотечественника прокомментировал бывший гонщик Формулы 1 Мика Сало в интервью финскому таблоиду Iltalehti.

«Это было довольно безумная поездка, причём не вполне безопасная, – заявил Сало, а когда его спросили, можно ли считать Боттаса самым физически тренированным гонщиком чемпионата, добавил. – Вполне возможно. Во всяком случае, он самый сумасшедший!

Разумеется, велотренировки развивают выносливость, помогают поддерживать нужную форму, так что, полагаю, это пойдёт Валттери на пользу. Такого рода тренировки необходимы гонщикам современной Формулы 1 в том числе и потому, что особая физическая сила им не нужна.

В начале моей карьеры (в 90-х) мне приходилось развивать именно силу, потому что тогда в машинах не было никаких систем, помогающих гонщику, не было усилителей рулевого управления.

А сейчас у всех индивидуальный подход к тренировкам. Валттери давно увлекается велоспортом и точно знает, что делает. Не думаю, что сейчас он перестарался, хотя лично я бы не отправился в такое путешествие на велосипеде. Вероятно, я бы предпочёл мотоцикл.

Когда ты в хорошей физической форме, то по ходу гонки можешь направить весь свой мыслительный потенциал на пилотирование и решение тактических задач. А когда ты выбиваешься из сил, приходится думать, как пройти тот или иной поворот, не разбив при этом машину».

В общей сложности за четыре дня Валттери преодолел на велосипеде более 400 км, а не 350 км. После прибытия в Сингапур он опубликовал на своих страницах в соцсетях сообщение:

«Позади 419,67 км! Нормально добрался до Сингапура, и это было эпичное приключение на гравийных дорогах, по которым мало кто ездит».

Фото: F1news.ru

В Сингапуре Боттас остановился в 5-звёздочной гостинице Ritz-Carlton Millenia. Там ему вручили специальный сертификат, подтверждающий это необычное достижение, которым Валттери также похвастался.