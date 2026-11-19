Перед Гран При Лас-Вегаса американская команда Cadillac F1 сообщила, что сохранит нынешний состав и в 2027 году. Валттери Боттас неоднократно заявлял, что не беспокоится о будущем, однако в течение нескольких месяцев звучали противоположные мнения. Финский гонщик действительно уступает своему напарнику Серхио Пересу.

Наиболее активно обсуждалась кандидатура 26-летнего американца Колтона Херты. Он несколько раз подряд участвовал в тренировках за рулём машины Cadillac, включая заезд в Сан-Паулу. В результате Херта проехал необходимое количество километров на актуальной машине Формулы 1 для получения суперлицензии FIA.

Слухи о возможном уходе Боттаса беспокоили и Мику Сало. Соотечественник финского гонщика, бывший пилот Формулы 1 и WEC, сейчас работает экспертом на телеканале Viaplay.

«Мне самому пришлось какое-то время размышлять о слухах, что Валттери предстоит расставание с Cadillac, но, к счастью, они не подтвердились, – прокомментировал Мика в интервью финскому таблоиду Ilta-Sanomat. – Полагаю, он знает, как команда готовится к предстоящему сезону. Положение Cadillac можно сравнить с тем, как в своё время работала заводская команда Toyota (Сало за неё выступал в 2002 году).

Мы тогда уделяли очень большое внимание тому, что можно предпринять, чтобы в будущем выйти на более высокий уровень, а это сказывалось на нашем темпе в квалификациях и гонках.

Cadillac пойдёт на пользу, что в составе останутся два опытных гонщика, которые уже хорошо знают, как организована работа команды. По-моему, это более правильный выбор».

Продление контрактов с Пересом и Боттасом показывает, что Cadillac не намерена делать ставку на Колтона Херту. Вероятно, в команде пока сомневаются в его потенциале.

«В IndyCar Колтон выступал довольно неплохо, но в Формуле 2 у него начались сложности, – продолжил Мика Сало. – Вероятно, команде пришлось бы пойти на слишком большой риск, если бы его взяли в основной состав уже в следующем сезоне.

Что касается Валттери, то я всё-таки ожидал от него несколько более высоких результатов. Кроме прочих моментов, команда провела немало неудачных гонок, потому что никак не могла разобраться с проблемой с тормозами. У Cadillac был ряд слабых мест, которые они слишком долго не могли ликвидировать, и это удивляет.

По идее, в следующем году от команды можно ждать более высоких результатов. Боттас и Перес должны проходить во вторую часть квалификации, а машина Cadillac — позволять гонщикам стабильнее бороться за очки. Оставаться в нынешнем состоянии нельзя.

Важно, чтобы Боттас с самого начала сезона выступал успешнее. В таком случае он будет иначе воспринимать ситуацию за рулём машины и сможет пилотировать увереннее. Это касается и команды в целом. Если в 2027-м её дела с первых гонок пойдут лучше, изменится общий настрой, а все участники коллектива почувствуют, что приложенные усилия приносят результат».