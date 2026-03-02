Главная Новости Мика Хаккинен Мика Хаккинен… появился на льду в Вене
Мика Хаккинен… появился на льду в Вене

Мика Хаккинен провел символическое вбрасывание перед матчем ICEHL Vienna Capitals и Граца, выйдя на лед в форме венской команды.
Демид Поршнев
02.03.2026, 10:51·1 мин
Фото: F1news.ru

В прошедшие выходные Мика Хаккинен оказался в неожиданной для себя роли, появившись на льду перед стартом матча австрийской хоккейной лиги ICEHL. Легендарный гонщик держал в руках хоккейную клюшку, однако на нём не было коньков.

Двукратному чемпиону мира доверили ответственную миссию — провести символическое первое вбрасывание перед началом встречи между Vienna Capitals и командой из Граца. Хаккинен вышел на лёд в форме венского клуба, которому в итоге удалось одержать победу в этом поединке.


Фото: F1news.ru

Появление знаменитого финна вызвало бурную реакцию на трибунах — зрители встретили его овациями стоя. Мика тепло поприветствовал капитанов обеих команд, после чего произвёл вбрасывание, попрощался с болельщиками и прошёл на почётное место в зале. Заброшенную шайбу Хаккинен решил оставить себе на память о мероприятии.

Источник

Мика Хаккинен (23)

