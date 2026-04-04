Мик Шумахер: «Я был не готов к IndyCar»

В американской серии IndyCar команда Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), за которую в этом сезоне выступает Мик Шумахер, столкнулась с заметной разницей в результатах между своими пилотами. В минувший гоночный уик-энд на трассе Barber Motorsports Park Грэм Рэйхол сумел завоевать подиум, большую часть дистанции уверенно удерживаясь на второй позиции и завершив заезд третьим.

В то же время ситуация для других гонщиков команды складывалась не столь удачно. Мик Шумахер финишировал на предпоследнем месте, а его напарник Луис Фостер, который проводит второй сезон в составе RLL, стал последним. При этом Фостер и Шумахер стартовали с 22-й и 20-й позиций соответственно, в то время как Рэйхол квалифицировался третьим.

В команде отмечают, что пока не могут объяснить столь заметную разницу в скорости между автомобилем Рэйхола и идентичными Dallara-Honda его коллег. Перед стартом гонки инженеры RLL попытались унифицировать настройки машин, но это не принесло ожидаемого эффекта.

Мик Шумахер с начала сезона испытывает определённые трудности в новой для себя гоночной серии. За четыре этапа немецкий гонщик не поднялся выше 18-го места, а в трёх случаях завершал гонки за пределами двадцатки. Сам пилот признаёт, что рассчитывал на более высокие результаты.

«Когда я переходил в IndyCar, моей целью были результаты, я хотел бороться в первых рядах, но для меня это новый чемпионат, где большинство других гонщиков выступают уже не один год, – рассказывает Мик на своём канале в YouTube. – Они знают эти трассы и досконально изучили эти машины. А для меня всё в новинку, поэтому, естественно, я должен учиться и адаптироваться. Сейчас это главное, и я хочу освоиться как можно быстрее…»

Шумахер также отметил, что первая гонка в IndyCar для него завершилась быстро, однако дала ценный опыт. По его словам, он оказался в совершенно новой для себя среде, где постоянно приходится осваивать новые навыки. Гонщик добавил, что привык работать под давлением и предъявляет к себе самые высокие требования.

Пилот признал, что дебют на овальной трассе оказался крайне сложным испытанием. Несмотря на усилия по подготовке, Шумахер столкнулся с трудностями, но нашёл свой ритм и получил важные знания, которые рассчитывает использовать в будущем на овалах.

Следующее серьёзное испытание для Мика Шумахера – этап на автодроме в Индианаполисе, отличающемся своими уникальными характеристиками. Гонщик отметил, что чувствует уверенность перед предстоящей гонкой и с каждым выходом на трассу ощущает всё больший комфорт за рулём.

Несмотря на уверенный настрой, по итогам четырёх этапов сезона Мик Шумахер занимает последнюю, 25-ю строчку в личном зачёте IndyCar. В автоспорте главную роль играют результаты, и немецкий пилот пока не смог продемонстрировать желаемого прогресса.

Пятый этап сезона IndyCar состоится 19 апреля на городском кольце Лонг-Бич в Калифорнии. Следующие две гонки примет автодром в Индианаполисе: сначала пилоты выступят на дорожной конфигурации трассы, а 24 мая пройдёт легендарная 110-я гонка Indy 500.