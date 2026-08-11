Мик Шумахер: «Ехать приходилось, словно по льду»

В минувшие выходные Мик Шумахер завершил заезд IndyCar на дорожной трассе в Портленде на 16-й позиции. В квалификации же немецкий пилот показал лишь 23-е время. Однако уже в воскресенье Шумахер активно боролся по ходу дистанции, сумел опередить ряд соперников и вновь стал лучшим из дебютантов — как и на майском этапе Indy 500.

По итогам этапа Мик подвел итоги на своих страницах в социальных сетях. «Ехать приходилось, словно по льду — полагаю, все старания окупились. В гонке у нас был уверенный темп и хорошая тактика, но под конец уже не осталось шин, и мне пришлось вести упорное сражение, чтобы сохранить позицию», — написал Шумахер.

Сразу после окончания гонки его впечатления были куда более сдержанными: «Мы должны полностью перебрать всю машину перед следующей гонкой, чтобы подобное не повторилось».

Обращаясь, прежде всего, к команде Rahal Letterman Lanigan Racing, Шумахер не скрывал недовольства поведением автомобиля. На прямых гонщик терял две-три десятые секунды на каждом коротком круге трассы. Это обстоятельство, по оценке экспертов, возможно, не позволило Мику претендовать на место в десятке сильнейших.

Уже после неудачной квалификации в субботу Шумахер отмечал: «Похоже, что по какой-то причине нам в целом не хватает темпа на прямых. Точно не могу сказать, из-за чего…»

Тем не менее, в самой гонке благодаря удачной тактике, разработанной совместно с гоночным инженером Тодом Маллоем, Мику удалось отыграть ряд позиций. Команда решилась на рискованный шаг и в конце гонки установила мягкие шины, что позволило немецкому гонщику опередить Романа Грожана.

«Мне пришлось по-настоящему выкладываться до самого финиша, чтобы удержать 16-ю позицию. В конечном итоге, учитывая, как складывается сезон, наша задача в том, чтобы сражаться за каждую позицию и за каждое очко, которое можно заработать. Думаю, на этот раз мы справились», — резюмировал сын семикратного чемпиона мира.

Впереди остаются еще пять этапов нынешнего сезона, два из которых запланированы на городских трассах, еще два пройдут на коротком овале Milwaukee Mile длиной 1,633 км, а финальное состязание состоится 6 сентября на автодроме Лагуна-Сека в Калифорнии.

Между тем, за кулисами чемпионата ходят слухи об интересе к Мику со стороны команды Meyer Shank Racing, которая считается сильнее нынешнего коллектива Шумахера. В прошедший уик-энд стало известно, что из числа соискателей места в Meyer Shank Racing выбыл бразилец Чао Коллет по финансовым причинам. Спонсоры Шумахера, судя по всему, готовы поддержать гонщика, что дает основания ожидать новостей о его будущем в следующем году.