Бренд IM компании MG выведет на рынок Великобритании третью модель в 2027 году.

Премиальный суббренд MG — IM — появился на рынке Великобритании всего год назад, но вскоре представит здесь уже третью модель после седана IM5 и кроссовера IM6.
В эксклюзивном интервью Auto Express директор MG UK по продукции и планированию David Allison рассказал о дальнейшем развитии IM, что расшифровывается как Intelligence in Motion. По его словам, «IM is termed as ‘technology showcase’. They offer technology that cannot be offered in the core range of cars [MG].»
Как отметил Allison, к ключевым технологиям бренда относятся «an 800-volt platform, the ability to charge at 375kW, 0-62mph in 3.5 seconds, 750bhp and lots of autonomous driving technology». Все они доступны в IM5 и IM6. Последний также представлен в сервисе Auto Express Buy A Car со средней экономией более £3,000.
В этом году IM рассчитывает продать в Великобритании около 6,500 автомобилей. Это небольшая часть прогнозируемого общего результата MG в 2026 году — около 100,000 машин. Чтобы увеличить показатель в 2027 году, бренд расширит модельный ряд третьей моделью. Allison сообщил: «We will continue to evolve the product range for MG IM. There will be a further MG IM product that will come to market next year and again it will operate in a space that we currently don’t sell at the moment.»