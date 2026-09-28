MG ZS, MG HS и MG3 подорожали, но стали лучше оснащены

MG выпускает одни из самых доступных гибридных автомобилей на рынке. Теперь британская компания, принадлежащая китайскому владельцу, заявила, что сделала силовую установку ‘Hybrid+’ более плавной, а также обновила «комфорт, удобство и технологии» для супермини MG3, кроссовера ZS и внедорожника HS.

По утверждению MG, доработанная система Hybrid+ с изменениями в тяговом электродвигателе и генераторе “deliver improved sustained performance with reduced noise and vibration creating a quieter, more relaxed drive.”

Базовая конструкция осталась прежней: четырехцилиндровый бензиновый двигатель работает в связке с батареей емкостью 1.83kWh и трехступенчатой коробкой передач. При этом, как отмечает MG, теперь используется ‘more electrified drive’. Предположительно, это означает, что большая доля мощности поступает от электродвигателя, хотя максимальная отдача по-прежнему составляет 191bhp. В MG3 Hybrid+ эффективность также сохранилась на прежнем уровне: заявленный расход равен 64.2mpg, а выбросы CO2 в смешанном цикле — 100g/km.

Помимо доработанной гибридной системы, MG оснастила MG3, ZS и HS дополнительным оборудованием. Одновременно все три модели стали дороже. Стоимость бензиновой версии MG3 SE начинается от £17,995, что на £500 больше прежней цены. MG3 Hybrid+ в комплектации SE стоит от £19,995, а версия Trophy — от £21,995. В обоих случаях прибавка к стоимости предыдущей модели составляет £1,000.