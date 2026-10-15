Messe Frankfurt объединит лидеров автопрома на Automechanika Shanghai 2026: главные тренды отрасли

В декабре Automechanika Shanghai 2026 представит технологии и бизнес-модели, связанные с основными изменениями в автомобильной отрасли. В центре внимания окажутся электрификация, искусственный интеллект и преобразование цепочек поставок.

Автомобильный рынок постепенно отказывается от подхода, ориентированного на разработку отдельных компонентов, и переходит к созданию комплексных технологических экосистем. Электрификация, цифровизация, искусственный интеллект и программные решения меняют конструкцию автомобилей, требования к поставщикам и работу сервисных компаний.

Особенно заметно эти процессы развиваются в Китае. Производители укрепляют позиции на внутреннем рынке и одновременно наращивают международное присутствие. Выставка Automechanika Shanghai 2026 пройдет со 2 по 5 декабря в Шанхае и станет площадкой для демонстрации готовых продуктов и развития деловых связей.

Экосистема электромобилей и коммерческий транспорт

Одним из главных направлений выставки станет развитие технологий для электромобилей. Участники представят электрические силовые установки, системы терморегулирования, зарядную инфраструктуру, интеллектуальные шасси и решения для автоматизированного вождения.

Переход на новые силовые технологии затрагивает не только легковые автомобили, но и коммерческий транспорт. Это повышает спрос на специализированные компоненты, диагностическое и сервисное оборудование. В экспозиции Automechanika Shanghai также будут представлены электроника, цифровые решения, шины и диски, а также оборудование для ремонта и технического обслуживания.

Эпоха ИИ: направление Automotive+

Автомобильная отрасль все теснее взаимодействует с программным обеспечением и искусственным интеллектом. В 2026 году Automechanika Shanghai представит новое направление Automotive+, объединяющее автомобильные технологии с ИИ, робототехникой, программно-аппаратными решениями и технологиями новой энергетики.

Центральной площадкой направления станет Innovation4Mobility. Для производителей и поставщиков это отражает новые требования рынка: наряду с физическими компонентами все большую роль играют цифровые технологии, способные интегрироваться в современные автомобильные платформы.

Деловая программа: от отраслевой аналитики до прямых переговоров

Деловая программа Automechanika Shanghai 2026 будет посвящена изучению рынка и поиску партнеров. В ее рамках ожидаются около 100 конференций, форумов и семинаров.

В число ключевых мероприятий войдут:

International Automotive Industry Conference — CEO Summit, 1 декабря . Руководители международных автопроизводителей и крупных поставщиков обсудят трансформацию мирового автомобильного рынка, торговую политику, локализацию бизнеса и устойчивость цепочек поставок.

. Руководители международных автопроизводителей и крупных поставщиков обсудят трансформацию мирового автомобильного рынка, торговую политику, локализацию бизнеса и устойчивость цепочек поставок. Intelligent Connected Vehicle Innovation and Development Conference, 2 декабря . Участники рассмотрят автономное вождение, использование искусственного интеллекта в автомобилях, вопросы безопасности и масштабирование новых технологий.

. Участники рассмотрят автономное вождение, использование искусственного интеллекта в автомобилях, вопросы безопасности и масштабирование новых технологий. Electric Logistics & Commercial Vehicles International Forum, 2 декабря . Основными темами станут развитие электрического коммерческого транспорта, зарядная инфраструктура, эксплуатация аккумуляторов и международная экспансия бизнеса.

. Основными темами станут развитие электрического коммерческого транспорта, зарядная инфраструктура, эксплуатация аккумуляторов и международная экспансия бизнеса. Automotive Aftermarket Summit, 3 декабря . Саммит будет посвящен рынку автокомпонентов и послепродажному обслуживанию. В повестку войдут ремонт электромобилей, требования к соответствию стандартам, устойчивость поставок и развитие международных каналов продаж.

. Саммит будет посвящен рынку автокомпонентов и послепродажному обслуживанию. В повестку войдут ремонт электромобилей, требования к соответствию стандартам, устойчивость поставок и развитие международных каналов продаж. Automotive Supply-Demand Matching Series, 2–3 декабря. Серия мероприятий предназначена для взаимодействия автопроизводителей, поставщиков компонентов и технологических компаний. В частности, запланированы встречи, посвященные международному развитию китайских автопроизводителей и поиску поставщиков для новых энергетических транспортных средств.

На технических семинарах дополнительно обсудят интеллектуальные шасси, системы терморегулирования, силовые установки, автомобильные полупроводники и новые материалы.

Международные производители и новые поставщики

Масштаб технологических изменений будет отражен в международной экспозиции. Среди заявленных ключевых экспонентов — Bosch, ZF, Valeo, Brembo, Gates, MANN+HUMMEL, Michelin, Goodyear, Dana, Knorr-Bremse, Marelli, Hella и Castrol.

Компании представят решения в сфере автокомпонентов, систем безопасности и управления, силовых технологий, шин, фильтрации, смазочных материалов и других направлений автомобильного рынка. Профессиональные посетители смогут сравнить предложения крупных международных производителей и ознакомиться с продукцией новых поставщиков.

Возможности для российского бизнеса

Российские компании смогут использовать посещение Automechanika Shanghai 2026 для изучения предложений китайских производителей, поиска поставщиков автокомпонентов и оборудования, оценки решений для электромобилей и коммерческого транспорта, а также переговоров с потенциальными партнерами.

В 2026 году выставка займет около 390 000 кв. м и объединит около 7 600 экспонентов. Трейд Тайм помогает профессиональным посетителям организовать поездку, включая размещение, трансферы, консьерж-сервис, целевые B2B-встречи и посещение предприятий поставщиков.

Регистрация на Automechanika Shanghai 2026: Зарегистрироваться на выставку

Подробнее о выставке и возможностях посещения: Automechanika Shanghai 2026 на сайте Трейд Тайм

Контакты для получения подробной информации о выставке:

Елизавета Андреева

elizaveta.andreeva@trade-time.ru

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Фото: «Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd»