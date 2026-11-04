Технология Mercedes ‘Display in Glass’ позволяет размещать экраны на внешней стороне автомобилей

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Mercedes, уже оснастившая свои автомобили с Hyperscreen множеством цифровых дисплеев, намерена перенести экранные технологии и за пределы салона. В компании рассчитывают, что ими смогут пользоваться также участники дорожного движения, находящиеся рядом с автомобилем.

Немецкий производитель работает над технологией под названием ‘Display in Glass’. Она предусматривает размещение светодиодных элементов внутри автомобильных стекол. В выключенном состоянии они остаются незаметными, а после активации могут выводить для следующих автомобилей информацию о дорожной ситуации, сигналы торможения и предупреждающие знаки.

В этой системе используются мини-светодиоды, которые, по словам Mercedes, подходят для крупных поверхностей, включая заднее стекло автомобиля. Обычные светодиоды могут применяться для “sophisticated visual displays on smaller display areas, such as animations”. После отключения элементов стекло вновь выглядит как обычная прозрачная панель.

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Mercedes Holo Display head-up display

Еще одна разработка Mercedes может стать решением для перегруженных дисплеями приборных панелей. Технология ‘Holo Display’ представляет собой развитие проекционного дисплея: в ней проектор объединен с прозрачной пленкой, ламинированной внутри лобового стекла.

В пленке размещены голографические оптические элементы, которые “selectively reflect the wavelengths of light emitted by the projector”. Благодаря этому система способна показывать более детализированные изображения по сравнению с традиционным HUD, включая видео.

Контент доступен для просмотра только с определенных углов. Поэтому водитель, например, не будет отвлекаться на фильм, который показывают пассажиру, а пассажиру не придется видеть навигационную информацию водителя. Как и светодиодные элементы, встроенная пленка остается незаметной, когда система не используется.

New tech for smaller, lighter EV batteries

Одновременно с презентацией двух экранных разработок Mercedes рассказала о другой технологии — новом преобразователе энергии для высоковольтных батарей. Он регулирует подачу энергии к отдельным аккумуляторным ячейкам и обеспечивает стабильное напряжение до 800 вольт независимо от уровня заряда и возраста батареи.

Такая система дает больше свободы при проектировании аккумуляторных блоков и связанной с ними электроники. Кроме того, она может сделать компоненты компактнее и модульнее, что особенно важно для батарей электромобилей и подключаемых гибридов. Разработка также потенциально способна положительно повлиять на запас хода и эффективность.

Ida Wolf, занимающая должность ‘vice president, development innovations, operations and digitalisation’, заявила:

“The future of mobility is not created through promises, but through precision and proven engineering excellence. With innovations that offer clear benefits in our customers’ everyday lives, we are shaping the mobility of tomorrow – continuously, consistently and with a clear focus on the future.”