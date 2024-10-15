Mercedes-Benz представил обновленный CLA. Что изменилось?

Автопроизводитель Mercedes-Benz анонсировал обновленный седан CLA. Публике представили прототип будущей модели, который был засекречен в стильный камуфляж под названием Erlkönig («Лесной царь») и доставлен на 39-й Международный фестиваль моды и фотографии в французском Йере.

Дизайн автомобиля из-за камуфляжа остается загадкой, однако, судя по всему, он будет в значительной степени сохранен от концепции, представленной в сентябре прошлого года на выставке IAA в Мюнхене. Представители Mercedes обещают, что обновленный CLA будет отличаться "стильным и уникальным дизайном с использованием экологически чистых материалов", при этом детали пока остаются под покровом тайны.

Фото: Автоновости Дня

Напомним, что концептуальный CLA 2023 года имеет фары в форме тонких колец с встроенными трехлучевыми звездами и светящуюся решетку радиатора с разбросанными звездами. В салоне автомобиля удивляет передовая информационно-развлекательная система Superscreen с широким экраном на всю переднюю панель и "летающим" центральным тоннелем.

Новому Mercedes-Benz CLA пока не названы технические характеристики. По предварительным сведениям, обновленный седан будет построен на 800-вольтовой электрической платформе, что позволит ему потреблять приблизительно 12 кВт*ч электричества на каждые 100 километров пути. Для обеспечения автономности ответственны будут две батареи, включая одну с анодом из оксида кремния, способную заряжаться на 400 километров всего за 15 минут.

Старт продаж нового Mercedes-Benz CLA EQ в Европе запланирован на 2025 год. Первоначально автомобиль появится на американском рынке, но со временем он без сомнения начнет поступать в Россию "серым" путем.

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