Меньше шума и вибраций: «АвтоВАЗ» готовит новую коробку передач для LADA Niva Travel

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность установки на внедорожник LADA Niva Travel новой шестиступенчатой механической коробки передач. Об этом «Автоновостям дня» рассказал глава управления проектированием силовых агрегатов концерна Григорий Лычев.

По его словам, специалисты «АвтоВАЗа» изучают вариант оснащения LADA Niva Travel шестиступенчатой «механикой». Предполагается, что на первом этапе она будет работать в связке с 90-сильным двигателем. При этом у компании есть и другие планы, которые пока находятся «в исследовании».

"Она даст преимущества, потому что это будет новая трансмиссия с исключением всех «болячек» с точки зрения вибраций трансмиссии, с точки зрения шума, с точки зрения использования момента под современные двигатели. Тем самым мы открываем возможность установки более мощных двигателей в «Ниву», — рассказал «Автоновостям дня» Григорий Лычев.

Григорий Лычев уточнил, что новая шестиступенчатая коробка передач поможет «АвтоВАЗу» удовлетворить клиентский спрос на снижение вибраций и шума, возникающих при работе трансмиссии. Кроме того, автомобиль сможет эффективнее расходовать топливо.

Отвечая на вопрос «Автоновостей дня», представитель «АвтоВАЗа» отметил, что аналогичные пожелания, связанные с уровнем вибраций и шума, поступают и в отношении LADA Niva Legend.

«Для „Легенды“ также такие запросы есть, но компоновочное пространство между „Тревел“ и „Легендой“ отличается, есть некоторые сложности в адаптации», — пояснил Григорий Лычев.

Точные сроки возможного появления шестиступенчатой «механики» на LADA Niva Travel пока не называются. Сейчас обе «Нивы» оснащаются «вазовской» пятиступенчатой коробкой передач, адаптированной под новый 90-сильный 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра.

Рестайлинговая LADA Niva Travel вышла на рынок в конце прошлого года. Помимо нового двигателя, модель получила обновленную переднюю часть кузова со светодиодными фарами, новый стабилизатор поперечной устойчивости, модернизированную тормозную систему с передними вентилируемыми тормозными дисками от LADA Vesta, а также 17-дюймовые литые диски нового дизайна.

Недавно «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж обновленной LADA Niva Legend. Культовая «трехдверка» также получила 90-сильный двигатель. Всего в конструкции автомобиля появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. В процессе доработки были улучшены экономичность, управляемость, пассивная безопасность, эффективность охлаждения двигателя и устойчивость кузова к коррозии.

Автор: Иван Бахарев

Читайте «Автоновости дня» в Google. Добавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы чаще видеть наши публикации в «Главных новостях». Добавить в Google.