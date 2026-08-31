Меньший расход топлива и больший ресурс: когда автомобили «Лада» получат новые двигатели?

«АвтоВАЗ» намерен начать продажи LADA Vesta и Iskra с модернизированными атмосферными двигателями в четвертом квартале 2026 года. Об этом ресурс RCI News узнал на международной конференции поставщиков, состоявшейся несколько дней назад в Тольятти.

Согласно планам компании, LADA Iskra получит новые опции и обновленный двигатель объемом 1,6 литра. Его мощность увеличится со 106 до 120 л. с., а крутящий момент — со 148 до 154 Нм.

LADA Vesta в четвертом квартале должна выйти на рынок сразу с двумя модернизированными моторами: 120-сильным объемом 1,6 литра и 135-сильным объемом 1,8 литра. Крутящий момент последнего также достигнет 154 Нм. В июле на презентации обоих двигателей побывал корреспондент «Автоновостей дня».

Представители «АвтоВАЗа» сообщили, что оба агрегата получили 37 новых и модернизированных деталей. При этом двигатели сохранили «безвтычную» компоновку: в поршнях сделаны проточки под полный ход клапана, благодаря чему при аварийной ситуации полностью исключается контакт клапана с поршнем.

Для обоих моторов разработчики предусмотрели комплекс технических изменений. В него вошли блок цилиндров с новыми масляными форсунками, новая головка цилиндров, обновленный модуль впуска, новая ШПГ с кольцами со сниженным тангенциальным усилием и оригинальный профиль распределительных валов. Эти решения позволили увеличить мощность и крутящий момент агрегатов.

Новый кронштейн правой опоры двигателя, а также блок цилиндров с модернизированными масляными форсунками повысили надежность моторов. Кроме того, новая шатунно-поршневая группа с кольцами со сниженным тангенциальным усилием помогла уменьшить расход топлива.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что первым модернизированные «атмосферники» объемом 1,6 и 1,8 литра получит новый кроссовер LADA Azimut. Серийное производство самой оснащенной модели «АвтоВАЗа» в истории должно начаться в Тольятти уже в третьем квартале текущего года.

Автор: Иван Бахарев

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