Мекис заявил: «В этот уик-энд команда отработала безупречно»

Оба гонщика Red Bull Racing набрали очки в Сингапуре. Макс Ферстаппен одержал победу, а его напарник Айзек Хаджар финишировал десятым, несмотря на старт с пит-лейн. Руководитель команды Лоран Мекис остался доволен результатом, особенно с учётом того, что Red Bull сократила отставание от McLaren в Кубке конструкторов до семи очков.

«Мы очень уверенно провели гонку, и команда заслуживает всяческих похвал! – прокомментировал Мекис в эфире Sky Sports. – Все всегда действуют очень чётко и слаженно, хотя, вероятно, в начале года, когда наша машина была не столь быстрой, это было не столь хорошо заметно. Но в этот уик-энд все отработали просто безупречно.

Но ещё важнее то, что все подразделения, работающие на нашей базе в Милтон-Кинсе, смогли повысить эффективность нашей машины в целом – речь и о шасси, и о силовой установке, но также надо отметить работу всех служб поддержки.

Благодаря усилиям всего коллектива мы смогли прибавить и сегодня можем бороться за высокие результаты на трассах самой разной конфигурации, а это говорит о силе нашей команды».

Отвечая на вопрос об ожиданиях от оставшихся этапов сезона, Мекис заявил: «Мы намерены каждую гонку воспринимать по отдельности, но если команда будет хорошо справляться с делом, то мы должны претендовать на высокие результаты, в том числе на победы.

При этом мы больше не планируем модернизировать эту машину, так что посмотрим, продолжат ли соперники внедрять какие-то новинки. В любом случае мы намерены использовать любые возможности, чтобы накапливать информацию, ведь всё это пригодится в процессе подготовки к следующему году.

Мы понимаем, что нам есть над чем работать, в том числе по части стартов нас нельзя считать образцом – с этим лучше всего справляется Ferrari. Но Макс сегодня стартовал перед двумя машинами Скудерии и вместе с командой действовал достаточно удачно, и ему удалось сохранить лидерство. А это была очень важная часть гонки».