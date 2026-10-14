Мекис: Хаджар обладал потенциалом для борьбы среди лидеров

Гран При Сингапура оказался для Айзека Хаджара непростым из-за постоянных технических неполадок. В спринте французский гонщик не смог завершить дистанцию после потери мощности. Затем в первой части квалификации на его машине отказала коробка передач, поэтому показать время ему не удалось. Начав гонку с пит-лейн, Айзек финишировал десятым.

После завершения гонки руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис заявил, что команда не смогла обеспечить пилоту возможность бороться за высокие позиции.

Лоран Мекис: «За уик-энд у нас возникло несколько технических проблем – с силовой установкой, коробкой передач и другими системами. В общем, всё складывалось очень тяжело.

В такой ситуации механикам обеих машин, и Айзека, и Макса, пришлось работать практически без перерывов. Бригада Макса активно помогала механикам Айзека, и весь уик-энд парням приходилось менять крупные компоненты и устранять неисправности. Работа продолжалась вплоть до начала режима «закрытого парка» перед гонкой. И всё это на последнем этапе строенной серии в сильную жару и в условиях высокой влажности.

Я хочу отдельно поблагодарить механиков за проделанную работу. Не помню, чтобы когда-либо видел, как команда справляется с таким количеством проблем и в итоге готовит к воскресенью полностью исправную машину.

К сожалению, из-за всего этого мы так и не смогли в полной мере оценить скорость Айзека. Даже за те немногие круги, которые ему удалось проехать, он показал очень хороший темп. Думаю, это подтверждает, что если бы уик-энд сложился без проблем, он вполне мог бы побороться в числе лидеров. Это наша ответственность, но Айзек успел показать, что у него есть скорость».