Мекис: Складывается ощущение, что разрыв стал больше

Лоран Мекис выступил на пресс-конференции FIA в Шанхае, где поделился первыми итогами для своей команды на старте сезона Формулы 1. Несмотря на то что речь пока идет лишь о начальных впечатлениях, Мекис отметил ряд ключевых моментов, которые команда уже успела вынести после первых гонок.

Говоря о Гран При Австралии, Лоран Мекис подчеркнул, что уроков было много, однако главным стало освоение новой силовой установки. По его словам, во время квалификации пилотам всех команд приходилось серьезно адаптироваться к новым условиям, а в ходе гонки основное внимание было уделено эффективному использованию энергии. Такой опыт, по мнению Мекиса, крайне важен для дальнейшего прогресса.

На вопрос о причинах более высокой скорости Mercedes и Ferrari по сравнению с его командой, Мекис обратил внимание, что после предсезонных тестов команда ожидала быть четвертой по темпу. В Мельбурне удалось выступить чуть лучше, однако отставание от лидеров оказалось значительным — примерно половина проигрывается на прямых, и столько же — в поворотах. Мекис отметил, что команде предстоит улучшаться по всем направлениям, поскольку нынешний сезон обещает стать гонкой модернизаций.

Отвечая на вопрос о прогнозах на этап в Шанхае, Мекис признал, что разрыв с Mercedes и Ferrari пока не сокращается, а возможно, даже увеличился. Он добавил, что уик-энды со спринтом становятся длиннее, что позволяет больше учиться, однако впереди команде предстоит большая работа.

Был поднят и вопрос о гонщиках команды. Что касается участия Макса в 24-часовой гонке на Нюрбургринге, Мекис отметил, что не видел препятствий для этого. По его словам, Макс всегда проявляет огромный энтузиазм по отношению к автоспорту, и участие в дополнительных гонках придаёт ему сил и заряжает энергией.

Оценивая выступление Айзека Хаджара в этом году, Лоран Мекис отметил его практически идеальную работу в дебютный уик-энд за Red Bull Racing. Как подчеркнул руководитель команды, несмотря на высокий прессинг, Айзек отлично справился с задачами на пятничных сессиях, помогал настраивать машины, а в квалификации занял третье место, опередив соперников из Mercedes и Ferrari. В гонке Хаджар оказался участником напряжённых событий на первых кругах, и, по словам Мекиса, действовал практически безупречно до технической неисправности силовой установки.

В разговоре о преимуществах Mercedes на старте сезона Мекис подчеркнул, что, несмотря на значительный отрыв, это не стало неожиданностью для команды. По его словам, после предсезонных тестов было понятно, что Mercedes начнет чемпионат очень уверенно. Мекис убеждён, что сезон будет долгим, и все команды активно займутся модернизацией, чтобы сократить разрыв.

В рамках обсуждения нового регламента Формулы 1, Лоран Мекис сообщил, что продолжаются открытые переговоры с FIA, Формулой 1 и другими командами. Сейчас все участники оценивают результаты первых гонок, чтобы определить, нужны ли корректировки в правилах. После китайского этапа планируется вновь обсудить возможные изменения для краткосрочной и долгосрочной перспективы.

На фоне опасений гонщиков по поводу возможных аварий на старте Гран При, Мекис отметил, что события в Австралии действительно удивили команду. Он подчеркнул, что правила едины для всех, и командам приходится учиться работать в новых условиях. По мнению Мекиса, со временем все лучше адаптируются к этим требованиям, и прогресс неизбежен.