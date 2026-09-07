Мекис: ситуация с возвращением Айзека пока остаётся непростой

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис удовлетворён результатом команды на Гран При Италии, однако не спешит говорить о точных сроках возвращения Айзека Хаджара.

Лоран Мекис: «Мы довольны третьим местом в Монце. Мы пока не так быстры, как Mercedes, но и уступаем не так много. Позитивно то, что нам хватило скорости, чтобы удержать позади McLaren и Ferrari. Это был наш лучший гоночный темп за долгое время.

Конечно, не всё идеально, мы не успокоимся, пока не окажемся в числе лидеров, но по сравнению с Зандфортом команда сделала большой шаг вперёд. Остались ещё несколько мелких проблем с машиной, которые не позволяют нам ехать быстрее – на некоторых трассах этот эффект проявляется сильнее, но мы знаем, где можем выиграть время, и работаем над тем, чтобы сократить отставание.

Макс пилотировал очень уверенно и провёл несколько отличных обгонов. Он боролся и атаковал, действовал в своём стиле, который мы так любим.

Что касается возвращения за руль Айзека Хаджара, то с этим пока всё не так просто. Через несколько дней мы обсудим этот вопрос с врачами. Приоритет — его полное выздоровление. Мы знаем, насколько он хорош и на что способен, поэтому важно, чтобы он вернулся за руль в стопроцентной форме».