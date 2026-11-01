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Мекис: В Racing Bulls самостоятельно принимают решения о составе команды

Лоран Мекис прокомментировал инцидент Ферстаппена и Лоусона, признав, что его можно было избежать, и заявил: состав Racing Bulls решают независимо от Макса.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.11.2026, 00:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис в эфире Sky Sports высказался о вчерашнем инциденте между Максом Ферстаппеном и Лиамом Лоусоном.

«Полагаю, по этому поводу уже всё сказано: инцидента вполне можно было избежать. Никогда не хочется, чтобы происходили подобные истории, ведь мы все потеряли время, нам пришлось ремонтировать машину, а теперь ещё и одну позицию на старте потеряли.

Но в какой-то момент всё это надо оставить в прошлом, тем более что в этот уик-энд мы столкнулись с более серьёзными сложностями, поскольку на мексиканской трассе нам не хватает темпа».

Во время второй тренировки Ферстаппен по-своему прокомментировал произошедшее и намекнул на непростое положение Лоусона. Контракт Лиама на следующий сезон пока не подтверждён, поэтому Мекиса спросили, насколько Макс влияет на кадровые решения.

«Решения о составе команды в Racing Bulls принимают совершенно самостоятельно, это только их дело и больше ничьё, – заявил Мекис. – Макс слишком хорошо знает, как устроен автоспорт и прекрасно понимает, что один отдельно взятый эпизод не может повлиять на серьёзные кадровые решения».

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