Мекис: В Racing Bulls самостоятельно принимают решения о составе команды

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис в эфире Sky Sports высказался о вчерашнем инциденте между Максом Ферстаппеном и Лиамом Лоусоном.

«Полагаю, по этому поводу уже всё сказано: инцидента вполне можно было избежать. Никогда не хочется, чтобы происходили подобные истории, ведь мы все потеряли время, нам пришлось ремонтировать машину, а теперь ещё и одну позицию на старте потеряли.

Но в какой-то момент всё это надо оставить в прошлом, тем более что в этот уик-энд мы столкнулись с более серьёзными сложностями, поскольку на мексиканской трассе нам не хватает темпа».

Во время второй тренировки Ферстаппен по-своему прокомментировал произошедшее и намекнул на непростое положение Лоусона. Контракт Лиама на следующий сезон пока не подтверждён, поэтому Мекиса спросили, насколько Макс влияет на кадровые решения.

«Решения о составе команды в Racing Bulls принимают совершенно самостоятельно, это только их дело и больше ничьё, – заявил Мекис. – Макс слишком хорошо знает, как устроен автоспорт и прекрасно понимает, что один отдельно взятый эпизод не может повлиять на серьёзные кадровые решения».