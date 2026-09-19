Мекис поддержал президента FIA и заявил: Honda необходима помощь

Лоран Мекис одобрил позицию президента FIA Мохаммеда бен Сулайема. Тот считает, что федерация способна предпринять определённые шаги, чтобы помочь Honda сократить отставание от других поставщиков силовых установок.

«В начале мая мы уже предприняли кое-какие шаги в рамках регламента, чтобы помочь команде улучшить ситуацию с двигателем, – – заявил президент федерации в дни мадридского гоночного уик-энда, и мы приводили его слова. – Затем я сказал Фернандо: "Я не буду рассказывать, что именно мы собираемся делать. Пожалуйста, скажи мне, что ты хочешь, ведь это ты гонщик. Скажи, что мы должны сделать, чтобы улучшить эти результаты".

Неожиданно всё поменялось – мне поступил звонок, и вчера состоялась встреча. Мы здесь для того, чтобы оказать поддержку».

Как сообщает RacingNews365, руководитель команды Red Bull Racing также прокомментировал ситуацию:

«Даже если мы не всегда приходим к согласию, по-моему, вместе со всей Формулой 1 мы стараемся пересматривать действующие правила и при этом действуем вполне открыто.

Можно вспомнить, что ранее в этом году уже были скорректированы правила программы ADUO – именно чтобы помочь тем, что сильно отстаёт. Все команды за это проголосовали, поскольку это идёт на пользу спорту в целом. Обычно мы находим решение, если возникает ситуация, когда надо что-то исправить.

В какой-то момент мы соберёмся для того, чтобы обсудить будущее программы ADUO. Она не лишена недостатков, нам они известны, и я уверен, что будут приняты меры, которые позволят их исправить».