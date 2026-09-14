Мекис раскрыл причину, по которой Ферстаппен вернул позицию

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис объяснил решение команды потребовать от Макса Ферстаппена вернуть 2-ю позицию на первых кругах Гран При Испании. После старта гонщик опередил Кими Антонелли, однако сделал это после срезки первой шиканы.

Антонелли, который в итоге одержал победу, после финиша признался, что удивился действиям Макса, поскольку считал обгон корректным. При этом он не видел, что происходило позади его машины в первые секунды гонки: Ферстаппена опередил стартовавший четвёртым Льюис Хэмилтон, а Макс вернул позицию за счёт срезки шиканы.

По радио Ферстаппен заявил, что Хэмилтон «в него едва не врезался». Гонщик не хотел выполнять указание команды, которая попросила вернуть позицию, чтобы избежать возможного штрафа. К тому моменту Макс уже успел опередить и Антонелли.

В итоге четырёхкратный чемпион мира подчинился и пропустил Кими и Льюиса. Вскоре он вернулся в первую тройку после того, как на Ferrari Хэмилтона возникли проблемы с тормозами.

Позже Red Bull и Макс чётко сработали после введения режима виртуального автомобиля безопасности. Команда провела пит-стоп в удачный момент, а Ферстаппен в итоге занял 2-е место, уступив только Антонелли.

Отвечая на вопросы журналистов F1TV, Лоран Мекис признал: «Мы не ожидали благодарной реакции от Макса, однако считали такое решение правильным. Лучше было пережить тот болезненный момент и потом отыграться, чем ждать штрафа, ведь был риск потерять намного больше.

Нас бы просто оштрафовали, мы бы получили 5 или 10 штрафных секунд, что зависело от решения стюардов – именно это бы и произошло. И вполне можно представить, что по ходу гонки, когда была вероятность появления автомобиля безопасности, или могли вмешаться ещё какие-либо обстоятельства, такое наказание могло обойтись нам гораздо дороже, чем потеря одной или двух позиций.

К счастью, Макс успел вернуть позицию до того, как Льюис сошёл с дистанции, а затем мы продолжили борьбу. Конечно, мы немного расстроились, но надо признать, что 2-е место было абсолютно лучшим результатом, на который можно было рассчитывать».

По итогам испанского этапа Ферстаппен заработал 18 очков, а Лиам Лоусон, в третий раз заменявший травмированного Айзека Хаджара, — ещё восемь. В активе Red Bull Racing теперь 230 очков, и команда занимает 4-е место в Кубке конструкторов.

Макс находится на 6-й строчке личного зачёта, на которую вышел ещё после Гран При Бельгии. От Шарля Леклера, замыкающего первую пятёрку, его отделяют 22 очка.