Мекис: «Мы стремимся выиграть гонку в этом году»

В Баку руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис рассказал о возвращении Айзека Хаджара после травмы, продлении его контракта и подготовке команды к будущему сезону.

Вопрос: Лоран, в этот уик-энд Айзек Хаджар впервые вернулся за руль после травмы и пропуска трёх гонок. Что убедило вас в том, что это подходящее время и место для его возвращения?

Лоран Мекис: Знаете, мы руководствовались простым принципом. Айзек вернулся потому, что был на 100% к этому готов. Мы ни в коем случае не хотели рисковать его восстановлением после травмы. Он не мог вернуться за руль ни в Зандфорте, ни в Монце, ни в Мадриде. Но в воскресенье на прошлой неделе он прошел последнее обследование, а в понедельник мы посадили его на симулятор — и вечером он не хотел оттуда уходить. Мы посчитали, что тесты пройден, и рады что он вернулся. Мы вполне уверены, что он близок к 100% своей формы.

Вопрос: Поговорим о будущем. Решение о продлении контракта с Хаджаром не было сложным, не так ли?

Лоран Мекис: Да, решение было простым. Мы несколько раз обсуждали этот вопрос по ходу сезона. Он очень хорошо выступал в первой половине года. Сначала благодаря своей природной скорости, а затем благодаря интеграции в команду.

Он почти сразу переехал в Великобританию, каждую вторую неделю проводил с нами в Милтон-Кинс. Но гораздо важнее то, как он прогрессировал в гонках. Мы действительно видели, как лон прибавляет с каждым гоночным уик-эндом. В итоге, принять это решение было очень легко.

Вопрос: На пресс-конференции в среду Айзек не смог сказать, на сколько лет рассчитан его контракт… Вы можете уточнить?

Лоран Мекис: Айзек очень давно работает с Red Bull. У него был долгосрочный контракт в рамках нашей молодёжной программы, и мы активировали наши опционы, чтобы обеспечить его выступление до конца 2027 года.

Вопрос: Что вы скажете о скорости машины в последних гонках? Считаете ли вы, что наметилась тенденция к улучшению?

Лоран Мекис: У нас было два успешных уик-энда – в Монце и в Мадриде. В данном случае успех – это борьба за подиум.

В последних семи гонках мы пять или шесть раз поднимались на подиум, и это позитивный момент. Значит ли это, что в какой-либо из гонок у нас была самая быстрая машина? Нет. Мы близки к лидерам, но понимаем, что отыграть у столь сильных соперников последние две-три десятых будет сложно.

Сразу четыре команды ведут борьбу в пределах этих двух-трёх десятых, можно очень быстро скатиться с борьбы за поул на четвёртый ряд. Мы постепенно сокращаем отставание, но чтобы переломить ситуацию, ещё предстоит поработать.

Вопрос: Считаете ли вы и ваши коллеги по молодёжной программе Red Bull, что Никола Цолову нужен ещё один год подготовки перед Формулой 1?

Лоран Мекис: Никола проводит очень сильный сезон. Он лидирует в чемпионате, мы довольны его прогрессом – как на трассе, так и на симуляторе в Милтон-Кинс.

Мы считаем, что у нас есть время, чтобы принять решения относительно его будущего в следующем году. В любом случае, как и в случае с Айзеком, о котором мы говорили ранее, у нас есть долгосрочная перспектива в отношении Николы. Для нас важно обеспечить ему правильные условия, чтобы он смог полностью раскрыть свой потенциал.

Через несколько месяцев мы примем решение о его программе на следующий год. А пока дадим ему возможность сосредоточиться на довольно насыщенном уик-энде с тремя гонками в Баку.

Вопрос: Какова ваша позиция в вопросе перехода на моторы V8? Чего ждёте от будущих правил?

Лоран Мекис: Тема обширная, ведь в конечном итоге она определит следующее поколение правил. Думаю, мы находимся на том этапе, когда у всех производителей, на мой взгляд, нет сильно отличающихся или прямо противоположных представлений о том, к чему все мы стремимся.

Все мы хотим гонок на полной скорости, квалификаций на полной скорости при сохранении серьёзного технического вызова. Это и определит архитектуру будущего регламента.

Конечно, мы хотели бы добиться этого при выполнении ряда требований. Но в плане общих целей с FIA, Формулой 1 и с другими командами позиция очень схожая. Как это реализовать в деталях, с учетом имеющихся у нас идей и вариантов – это предмет для обсуждения в ближайшие месяцы. Но в том, чего мы хотим достичь, все вполне едины.

Вопрос: Почти десять лет никто из напарников не может стабильно соперничать с Максом, который сейчас стал ещё сильнее. Чего вы ждёте от Айзека? Что он станет достойным вторым пилотом, или что сможет стабильно бросать вызов Максу?

Лоран Мекис: Ждём, что он продолжит прогрессировать. Не только в плане технической обратной связи, не только в плане зрелости, не только в плане интеграции в команду, но и в плане скорости, как было в первой половине сезона. Мы хотим видеть его прогресс до конца этого сезона и в следующем году. Если он добьётся этого, то будет близок к результатам Макса.

Вопрос: В этот уик-энд на вашей машине появилось немало новинок. Это последнее крупное обновление в текущем сезоне? Насколько серьёзно вы уже сосредоточились на машине следующего года?

Лоран Мекис: Да, скорее всего, это последнее крупное обновление. Мы перенаправили значительную часть наших ресурсов на машину следующего года. Но это не значит, что мы забросили этот сезон. Во-первых, мы по-прежнему стремимся выиграть гонку в этом году. Это важная цель для команды.

Во-вторых, как вы знаете, в 2027-м правила почти не изменятся, так что у нас есть отличный шанс продолжить учиться в оставшихся гонках, чтобы максимально подготовиться к следующему сезону. Но, в целом, да, это последнее значительное обновление в этом году.