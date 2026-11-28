В Катаре Лоран Мекис рассказал о прогрессе команды в нынешнем сезоне, выступлениях Макса Ферстаппена и подготовке к переходу на моторы V8.

Вопрос: Макс девять гонок подряд завершил на подиуме, четыре из них выиграл. Можно ли назвать это лучшей версией Макса Ферстаппена?

Лоран Мекис: По словам Мекиса, существовало много вариантов «лучшего Макса Ферстаппена». При этом он особенно доволен тем, что команде удалось переломить ход сезона.

В начале года коллектив испытывал трудности и уступал лидерам как по шасси, так и по силовой установке. Каждый сотрудник команды внес свой вклад в исправление ситуации, однако роль Макса была ключевой. В наиболее сложный момент, в начале лета, гонщик фактически вновь полностью посвятил себя команде, хотя тогда еще не было очевидно, что ей удастся вернуться в борьбу и добиться серии подиумов.

Вопрос: Приходилось ли вам видеть более эффектную победу Макса, чем его успех в Вегасе?

Лоран Мекис: Мекис отметил, что Макс провел множество невероятных гонок, поэтому не стал выделять какую-то одну из них.

В Лас-Вегасе никто не ожидал, что гонка превратится в 50 кругов непрерывных сражений и обгонов. Мекис вспомнил разговор с Пьером у боксов спустя два или три круга. Они посмотрели друг на друга и сказали: «Наверняка следующие 46 кругов не будут такими». Однако события развивались именно по этому сценарию.

В совершенно новой для себя ситуации, где сочетались мощный слипстрим и управление энергией, Макс вновь оказался победителем. Мекис назвал это еще одним подтверждением превосходства гонщика, но не стал утверждать, что гонка в Лас-Вегасе была для него лучшей.

Вопрос: Насколько важной для уверенности Айзека стала гонка в Лас-Вегасе? Она завершилась не так, как ему хотелось, однако он долго ехал быстро и соперничал с Максом.

Лоран Мекис: По мнению Мекиса, Айзек прибавляет с каждой гонкой. Иногда прогресс заметен сильнее, иногда — слабее. В начале сезона, когда разрыв между Айзеком и Максом начал сокращаться, некоторые предполагали, что сам Макс находился не в лучшей форме.

Однако последние шесть гонок, вероятно, стали одним из лучших отрезков в карьере Макса: он выиграл четыре из шести. На этом фоне особенно заметно, что Айзек продолжает повышать планку и уменьшать отставание.

Мекис признался, что очень рад прогрессу Айзека. Гонщик проделал большую работу, чтобы контролировать эмоции и сохранять спокойствие за рулем. Сейчас между Айзеком и инженерами во время гонки установилось эффективное взаимодействие, позволяющее команде действовать как единое целое.

Обе машины работали согласованно в Баку, Бразилии и Лас-Вегасе. В последнем случае команде пришлось действовать в совершенно новой ситуации, и Мекис считает это важным свидетельством прогресса Айзека.

В момент выезда автомобиля безопасности в Лас-Вегасе гонщики занимали первое и второе места. По словам Мекиса, этот эпизод многое говорит как о скорости машины, так и о том, как Макс и Айзек справились с необычными обстоятельствами.

Вопрос: Макс вновь вступил в конфликт с Джорджем Расселлом. Давали ли вы ему советы, как действовать в этой ситуации и не поддаваться на провокации Джорджа?

Лоран Мекис: Мекис ответил, что не давал Максу советов. Он считает, что гонщику они не нужны. По словам руководителя, Макс выкладывается на тысячу процентов каждый день — как за рулем, так и за пределами трассы.

Команда привыкла к такому подходу. Именно благодаря ему Макс на протяжении всего года побуждает коллектив становиться лучше. Мекис добавил, что гонщик будет использовать каждый круг на трассе с максимальной отдачей, поскольку это и делает его настолько конкурентоспособным. Руководитель не уверен, что Макс захочет что-либо менять.

Вопрос: В нескольких гоночных уик-эндах инженер Том Харт работал вместе с Максом Ферстаппеном. Как складываются их отношения и когда можно ждать подтверждения по составу на следующий год и гоночному инженеру Макса?

Лоран Мекис: Мекис считает, что Том хорошо справляется с работой. По его словам, занять такую должность и приступить к обязанностям в середине сезона очень сложно. Еще труднее работать с таким гонщиком, как Макс. Тем не менее Том, как отметил Мекис, действует уверенно и получает значительную поддержку инженерной команды, в том числе Джанпьеро Ламьбязе.

Вопрос о дальнейших планах, по мнению Мекиса, лучше адресовать самому Максу. С инженерной точки зрения Том работает блестяще и уже создал хорошую основу. При этом за две-три гонки невозможно заменить отношения, которые формировались на протяжении десяти лет. Поэтому команда продолжит поддерживать Тома и Макса, чтобы они могли выстраивать и развивать взаимодействие.

Вопрос: С учетом того, что соглашение о переходе на моторы V8 вынесено на ратификацию, когда, по вашему мнению, следует переключить внимание с V6 на V8? Нужно ли Формуле 1 рассмотреть «заморозку» двигателей, чтобы переход не дал преимущества новым производителям?

Лоран Мекис: Говоря о концепции V8, Мекис отметил, что за последние десять или пятнадцать лет это, вероятно, один из редких случаев, когда участники практически единодушно определили направление развития. Все стороны, по его словам, с нетерпением ожидают перехода на новую систему.

Переходный период является частью общей концепции. Она предусматривает заморозку текущих двигателей на 2029 год, а также устанавливает сроки, до которых нельзя начинать работу над V8 — ни над отдельными цилиндрами, ни над полной сборкой.

Такие ограничения должны сократить количество сложных решений, которые в противном случае пришлось бы принимать командам в период между сезонами 2028 или 2029 года и сезоном 2030 года. Сейчас эти положения уже включены в правила. Мекис уверен, что документ еще не раз доработают, однако основной принцип, учитывающий обозначенные вопросы, уже закреплен.