Мекис: Ферстаппен вновь и вновь превосходит прогнозы

Макс Ферстаппен завершил гонку в Сан-Паулу на втором месте, несмотря на старт с 21-й позиции. После финиша руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис признался, что ни один симулятор не предполагал возможность отыгрыша 19 позиций.

«Ни один симулятор не сможет предсказать, что гонщик сможет подняться с 21-го места на второе или отыграть 14 позиций за пять кругов, – говорит Лоран Мекис. – Макс раз за разом превосходит любые прогнозы.

Конечно, обидно стартовать с 21-го места, ведь в пятницу и субботу утром у него был хороший темп. В первой части квалификации тоже всё хорошо складывалось, когда мы всё-таки выпустили Макса на трассу, но таковы гонки.

С такими результатами легко забыть, что это первый год работы с нынешней силовой установкой. Наши парни проделали невероятную работу. В этот уик-энд Макс впервые получил штраф, хотя мы этого не планировали, но в пятницу возникла небольшая проблема, из-за которой пришлось пойти на этот шаг. Таковы обстоятельства».