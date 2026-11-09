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Мекис: Ферстаппен вновь и вновь превосходит прогнозы

Лоран Мекис заявил, что ни один симулятор не прогнозировал, как Макс Ферстаппен смог подняться с 21-го места на второе на Гран-при Сан-Паулу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.11.2026, 17:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен завершил гонку в Сан-Паулу на втором месте, несмотря на старт с 21-й позиции. После финиша руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис признался, что ни один симулятор не предполагал возможность отыгрыша 19 позиций.

«Ни один симулятор не сможет предсказать, что гонщик сможет подняться с 21-го места на второе или отыграть 14 позиций за пять кругов, – говорит Лоран Мекис. – Макс раз за разом превосходит любые прогнозы.

Конечно, обидно стартовать с 21-го места, ведь в пятницу и субботу утром у него был хороший темп. В первой части квалификации тоже всё хорошо складывалось, когда мы всё-таки выпустили Макса на трассу, но таковы гонки.

С такими результатами легко забыть, что это первый год работы с нынешней силовой установкой. Наши парни проделали невероятную работу. В этот уик-энд Макс впервые получил штраф, хотя мы этого не планировали, но в пятницу возникла небольшая проблема, из-за которой пришлось пойти на этот шаг. Таковы обстоятельства».

Источник

Лоран Мекис (101)Макс Ферстаппен (686)Red Bull Racing (1126)

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