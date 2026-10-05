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«Это ещё один этапный момент в истории команды»: Мекис

Лоран Мекис назвал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Бахрейна исторической: это первый триумф Red Bull Ford с собственной силовой установкой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.10.2026, 14:43·3 мин
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Фото: F1news.ru

Лоран Мекис отметил выступление Макса Ферстаппена на Гран При Бахрейна. Четырёхкратный чемпион мира впервые в 2026 году выиграл гонку, одержав также первую победу на машине с силовой установкой производства Red Bull Ford.

В начале сезона RB22 заметно уступали Mercedes в скорости. Однако команда продолжала активно модернизировать машины, благодаря чему смогла сократить отставание и в итоге добиться победы.

На азербайджанском этапе Ферстаппен уступил победителю, Джорджу Расселлу, всего 0,196 секунды. В Малайзии он завоевал поул, а после того как на первых кругах гонщики Mercedes вышли вперёд, вскоре отыгрался. Уже на 13-м круге Ферстаппен вернул себе первую позицию и довёл гонку до победы.

«Это ещё один этапный момент в истории команды – первая победа для нас как производителей силовых установок, и её мы завоевали уже в самом первом сезоне, – приводит слова Мекиса официальный сайт чемпионата. – Это заслуга всех людей, кто имеет отношение к этому проекту – все они невероятно упорно трудились на протяжении пяти предыдущих лет.

Все, кто работает на базе в Милтон-Кинсе и на гоночной трассе заслужили этот момент славы и должны отпраздновать его, ведь это важный шаг к будущим победам. Уик-энд в целом складывается очень успешно, и первая в сезоне победа стала отличным его завершением.

Макс демонстрировал уверенный темп в каждой сессии, завоевал для нас первый в сезоне поул, после чего в прекрасном стиле выиграл гонку. Хотя события в воскресенье порой приобретали хаотичный характер, он контролировал ход Гран При, прекрасно справлялся с задачей в сложных погодных условиях и показал всё, на что, как мы знаем, он способен.

В более широком смысле результат подтверждает прогресс, достигнутый нами в последние месяцы. Уже несколько раз мы были близки к успеху, но на этот раз добились его за счёт отличного темпа. Команда неустанно трудится, стараясь усовершенствовать машину, и такие уик-энды становятся наградой за все усилия.

Фото: F1news.ru

Впрочем, во второй части гаража настроение было неоднозначным. Айзек Хаджар также на протяжении всего уик-энда показывал очень уверенный темп. Как и в Баку, команда могла рассчитывать на двойной подиум, но машина пилота, к сожалению, работала не лучшим образом.

Хаджар финишировал пятым и всё же добился неплохого результата с учётом стартовой позиции. При этом в команде понимают, что могли рассчитывать на большее, и такой итог стал разочарованием.

«Мы всё проанализируем, точно выясним, что произошло, и постараемся использовать позитивный опыт, полученный в дни малайзийского уик-энда в ходе подготовке к этапу в Сингапуре, к которой мы уже приступаем. Однако сначала все должны насладиться этой заслуженной победой…»

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