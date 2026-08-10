Медленные виражи по-прежнему являются ахиллесовой пятой McLaren

Ландо Норрис отпраздновал победу на трассе Хунгароринг, известной своими сложными и медленными поворотами. Несмотря на этот успех, руководитель команды McLaren Андреа Стелла подчёркивает: у болида MCL40 по-прежнему имеются недостатки именно на низких скоростях.

Перед этапом в Венгрии команда из Уокинга представила большой пакет технических обновлений. Эти доработки позволили McLaren продемонстрировать высокий уровень конкурентоспособности: Норрис завоевал поул, а Оскар Пиастри лидировал почти половину гонки. Однако Пиастри не смог завершить дистанцию из-за технических неполадок.

Андреа Стелла отмечает, что дальнейшая работа над шасси будет сосредоточена на определённых аспектах:

«Мы сделали заметный шаг вперёд в некоторых областях, о чём свидетельствуют и результаты, показанные в Венгрии. Сейчас, по скорости, мы вполне сопоставимы с Ferrari. Тем не менее, управляемость машины на низких скоростях остаётся зоной для доработки.

Повышение эффективности MCL40 частично связано с увеличением скорости на прямых участках, и в этом определённую роль играет силовая установка Mercedes.

Презентованный в Венгрии пакет обновлений — это только первая часть большого цикла модернизации болида. Впереди у McLaren ещё несколько этапов доработок, которые команда планирует внедрять в следующих гонках».