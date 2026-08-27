ГИБДД предлагает награждать медалями за сообщения о нарушителях вместо денежных выплат

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб выступил против выплат гражданам за сообщения о нарушениях ПДД. В беседе с ТАСС он назвал такую практику неэтичной и расточительной.

По словам Владислава Гриба, информирование о нарушениях правил относится к гражданскому долгу и не должно становиться бизнесом. Заместитель секретаря ОП отметил, что в некоторых регионах за подобные сообщения уже выплачивают вознаграждение, однако сам он не поддерживает такой подход.

«Я против того, чтобы платили за сообщения о нарушении ПДД, как это сейчас происходит в ряде регионов. Я считаю, что такие уведомления — гражданский долг каждого гражданина, и это не должно становиться бизнесом», — сказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он рассказал, что некоторые граждане специально занимают места, где происходят нарушения, и фиксируют их ради получения денег. Гриб считает такую практику неправильной, в том числе с точки зрения расходования бюджетных средств. По его мнению, в регионах есть другие направления для использования бюджетных денег.

Заместитель секретаря ОП связал обязанность сообщать о нарушениях с общей безопасностью. Он пояснил, что неправомерные действия нерадивых водителей могут коснуться любого человека. Поэтому, считает Гриб, уведомление о нарушителях является долгом граждан перед самими собой, но исполняться за вознаграждение этот долг не должен.

Вместо финансовых выплат Гриб предложил использовать моральное поощрение. Среди возможных вариантов он назвал медали и знаки от ГИБДД или МВД за активную борьбу с правонарушениями.

«Ставить это на коммерческие рельсы не стал бы, гражданский долг за деньги — это коробит», — отметил Владислав Гриб.

На федеральном уровне вознаграждение гражданам за сообщения о нарушениях ПДД или нетрезвых водителях не предусмотрено. Вместе с тем такую систему ввели более десяти регионов. Размер выплат там составляет от 2 тыс. до 20 тыс. рублей.

Ранее на «Госуслугах» появилась функция анонимных сообщений для водителей. С ее помощью можно предупредить владельца автомобиля о ДТП, эвакуации, включенных фарах, открытых окнах или спущенном колесе. Уведомления отправляются по госномеру автомобиля, а личные данные участников не раскрываются.

Автор: Андрей Сундуков

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