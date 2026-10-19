McLaren выставила на продажу пять уникальных болидов Формулы-1

McLaren выставила на продажу пять исторических болидов Формулы 1, которыми в разные годы управляли знаменитые гонщики – Айртон Сенна, Герхард Бергер, Дженсон Баттон, Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис.

На одной из машин также довелось проехать Брэду Питту, американскому актёру, исполнившему главную роль в известном фильме F1 The Movie.

Реализацией уникальной техники займётся британская компания Tom Hartley Jr. Ранее она участвовала в продаже коллекции гоночных машин Берни Экклстоуна. Специалисты McLaren подготовят автомобили для будущих владельцев, а более старые экземпляры полностью отреставрируют.

Потенциальная стоимость машин не раскрывается. При этом очевидно, что их продажа может принести десятки миллионов фунтов стерлингов, долларов или евро.

«Мы решили расстаться с этими легендарными машинами McLaren, поскольку нам представляется, что когда они просто находятся на хранении, то это неправильно по отношению к тому историческому наследию, которое с ними связано, – заявил Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing. – Эти машины создавались для гонок, и мы хотим увидеть, что они используются по назначению и доставляют радость. Мы считаем, что это самый лучший способ сохранить нашу историю и наше наследие…»

Самыми возрастными в коллекции стали две машины MP4/6A – шасси №04 и 07 с двигателями Honda V12. Их построили 35 лет назад. В 1991-м на этих болидах выступал Герхард Бергер, занявший, в частности, вторые места на Гран При Сан-Марино и Великобритании. Айртон Сенна пилотировал одну из машин во время тестов.

В список также вошла MP4/27A 2012 года. На этой машине выступал Дженсон Баттон, а Льюис Хэмилтон управлял ею на тестах.

Ещё два болида связаны с Ландо Норрисом. Будущий чемпион мира участвовал на них в гонках в 2021-м и 2023 гг. В 2021-м на MCL35M Норрис финишировал в первой тройке в Имоле, Монако и Монце. Два года спустя на MCL37A-03 он выиграл Гран При Сингапура и Японии.

После того сезона эту машину на тестах пилотировали Оскар Пиастри и Мик Шумахер. Именно за руль этого болида садился Брэд Питт – это произошло в июне прошлого года в Остине.