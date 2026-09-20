McLaren вложит 500 млн в производство кроссовера

McLaren Automotive, автомобилестроительное подразделение McLaren Group, недавно опубликовала новую фотографию условно дорожной версии гиперкара MCL-HY. В 2027 году автомобиль дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Модель MCL-HY GTR выглядит впечатляюще. Этот автомобиль будет доступен только избранным клиентам McLaren в рамках специальной программы Project: Endurance.

Подпись к снимку гласит: «Разработана для гонок. Сконструирована, чтобы выдерживать всё. На создание MCL-HY GTR нас вдохновляли такие машины, как F1 GTR, выигравшая Ле-Ман, McLaren Senna и McLaren W1, которые помогали формировать нашу гоночную ДНК».

Адаптация гоночной техники для эксплуатации на дорогах общего пользования сама по себе не выглядит неожиданной. Однако планы компании из Уокинга, известной своей «гоночной ДНК», по выпуску кроссоверов уже вызывают определённое недоумение.

Несмотря на это, в McLaren Automotive намерены в ближайшие годы начать производство первого автомобиля такого типа. В новый проект планируется вложить порядка полмиллиарда фунтов стерлингов. Средства выделил инвестиционный фонд L’IMAD — новый владелец компании, за которым стоит правительство Абу-Даби.

В Великобритании построят отдельный завод, где смогут работать порядка 4000 человек. В конструкции автомобиля широко применят композитные материалы, а двигатель кроссовера, в отличие от всех предыдущих моделей McLaren, разместят спереди.

«У нас разработан план на следующее десятилетие, и это придаёт нам уверенность, – заявил в интервью Autocar Майкл Строн, операционный директор McLaren Automotive. – Это не пустые слова – у нас действительно есть чёткий план. Мы собираемся производить не только заднеприводные машины с задним расположением двигателя. В будущем появятся модели с двигателем впереди, которые будут либо полноприводными, либо с приводом на заднюю ось».

Будущие автомобили планируют оснащать гибридными силовыми установками собственной разработки McLaren. Производство таких двигателей должно начаться в 2030 году.

Перспективный кроссовер пока не получил даже индекса. На рынке ему предстоит конкурировать с Aston Martin DBX и Lamborghini Urus, однако по своим характеристикам модель должна быть ближе к суперкарам, чем к просто дорогим и роскошным автомобилям премиального класса.