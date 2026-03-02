Главная Новости McLaren McLaren Golf – новый проект компании McLaren
McLaren запускает проект McLaren Golf — разработку инвентаря для гольфа с технологиями Формулы 1 и участием ведущих специалистов компании.
Иннокентий Петров
02.03.2026, 19:01·2 мин
Фото: F1news.ru

Гольф продолжает оставаться одним из любимых видов спорта среди пилотов Формулы 1. Особое внимание этому занятию уделяют Ландо Норрис и его близкий друг Карлос Сайнс, которые не только активно играют, но и демонстрируют серьезный подход к тренировкам. Ранее оба гонщика выступали за команду McLaren, а в истории коллектива из Уокинга можно вспомнить и Хейкки Ковалайнена. В своё время он также входил в состав команды и даже участвовал в международных турнирах по гольфу.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун также не скрывает своей страсти к гольфу — он регулярно выходит на поле в свободное от работы время.

Сегодня McLaren официально объявила о запуске нового направления — McLaren Golf. Этот проект реализуется совместно между McLaren Racing и McLaren Automotive, автомобильным подразделением компании.

Главная цель инициативы — использование технологических достижений, применяемых в болидах Формулы 1, для разработки и производства высококачественного гольф-инвентаря и оборудования. В проекте принимает участие команда опытных специалистов из индустрии гольфа.

Официальная презентация нового начинания запланирована на 29 апреля.

Зак Браун: «Нас в McLaren Racing мотивирует стремление к совершенству во всём, чем мы занимаемся. Нам представляется вполне естественным шагом, что высочайшие инженерные стандарты, которые отличают нас в гонках, будут перенесены на поле для гольфа, что позволит представить бренд McLaren новой аудитории».

