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Мазепин одержал победу в субботней гонке серии STT в Спа

Никита Мазепин выиграл гонку немецкой серии STT в Спа после старта с поула и продолжит выступление в чемпионате в воскресной квалификации и гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.08.2026, 20:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Возвращение Никиты Мазепина на международную автоспортивную арену развивается успешно. Накануне он показал лучшее время на хорошо знакомой ему трассе в Спа и завоевал поул в субботней гонке немецкой серии STT.

Сегодня российский гонщик поднялся на верхнюю ступень подиума. Впрочем, вероятно, сам Никита не склонен придавать этой победе чрезмерное значение. В STT выступают как профессионалы, так и опытные гонщики-любители, поэтому уровень конкуренции в серии нельзя назвать особенно высоким. По сравнению с большинством участников Никита является настоящим мастером.

Напомним, что за плечами у него несколько сезонов в молодёжных чемпионатах самого высокого уровня, победы в GP3, Формуле 2, Азиатской серии Ле-Ман и ралли-рейде «Шёлковый путь», а также 21 старт в Формуле 1.

Кроме того, Никита поддерживает отличную физическую форму. В этом отношении он явно выгодно отличается от двух ветеранов, которые вместе с ним находятся на подиуме на снимке.

В любом случае успешные выступления в STT наверняка помогают ему сохранять тонус и хорошее настроение. В воскресенье Никиту ждут ещё одна квалификация и ещё одна гонка.

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Никита Мазепин (1)

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