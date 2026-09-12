Новая Mazda CX-6e выглядит великолепно, но на деле это недостойный самозванец.

Необычные условия, в которых сегодня автопроизводителям приходится одновременно конкурировать на рынках автомобилей с ДВС и BEV, стали своеобразной проверкой для Mazda.

Всего за шесть месяцев японская марка вывела на рынок два полностью новых SUV, которые, судя по многим отзывам, будто созданы разными производителями. В значительной степени так и есть.

Новый CX-5 разработан и спроектирован в самом центре бренда — в Хиросиме, Япония. Он приходит на смену самой успешной модели Mazda за последние 20 лет. Значение автомобиля для компании настолько велико, что Mazda признала: она не могла позволить себе рисковать клиентской базой и поэтому решила не вносить слишком существенных изменений в дизайн, конструкцию и оформление салона.

Покупатели CX-5 находятся по всему миру. Продажи распределены между Японией, Австралией и США, а модель также лежит в основе европейских продаж Mazda. Хотя по сравнению с другими регионами они невелики, для бренда по-прежнему важны.

CX-6e, напротив, стал новым дополнением к модельному ряду и получил совершенно иной подход. Автомобиль создан в рамках совместного предприятия Mazda и Changan, а его разработка была обусловлена прежде всего требованиями китайского рынка.