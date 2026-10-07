Mazda подогревает интерес к своему новому среднеразмерному пикапу

Хотя популярность пикапов Mazda уступает показателям Toyota Hilux и Ford Ranger, эти автомобили по-прежнему имеют большое значение для японского бренда.

Рост мирового спроса на пикапы заставляет руководство и маркетологов компании задумываться о выпуске нового поколения модели в ближайшие пару лет.

Третье поколение Mazda BT-50 прошло плановый рестайлинг в конце 2024 года. Основой пикапа стала платформа Isuzu D-Max, однако Mazda разработала для модели собственный дизайн экстерьера и интерьера. В качестве силового агрегата используется трехлитровый турбодизель от Ford.

Фото: Carsweek.ru

Как сообщает carscoops со ссылкой на издание CarsGuide, управляющий директор Mazda Australia Винеш Бхинди подтвердил разработку нового поколения BT-50.

Технические характеристики будущей модели он не раскрыл, однако обозначил сроки начала серийных продаж. На дорогах пикап должен появиться в 2028 году. Шеф-дизайнер Mazda Эйдзи Кимото высказался кратко: "Ждите пикап с нетерпением".

Совместными усилиями

В настоящее время Mazda не располагает возможностями для самостоятельной разработки и производства нового пикапа с нуля. Поэтому, вероятнее всего, как и предыдущие поколения BT-50, будущая модель станет результатом сотрудничества с другим производителем. Первые два поколения создавались на базе Ford Ranger, а третье построено на основе Isuzu D-Max.

В числе потенциальных партнеров может остаться Isuzu, которая готовит следующее поколение D-Max. Другим вариантом для Mazda станет расширение сотрудничества с китайским брендом Changan. Совместно с ним уже разработаны седан Mazda 6е и кроссовер Mazda CX-6е.

В линейке Changan есть пикап собственной разработки Hunter K50, оснащенный силовой установкой последовательного гибридного типа с бензиновым генератором.

В свою очередь, эта модель создана на базе рамного дизельного Changan Hunter. Последний стал основой для южноамериканских моделей концерна Stellantis — Peugeot Landtrek, Fiat Titano, Ram 1200 и Ram Dakota.

Премиальный дизайн и интерьер

Независимо от того, какую платформу выберет Mazda, будущий пикап, вероятно, получит фирменное оформление бренда с узкой светодиодной оптикой и скульптурными кузовными формами.

В эксклюзивном рендере carscoops за основу взят Isuzu D-Max, дополненный стилистическими решениями от Mazda CX-60. Кроме того, автомобиль получил расширители колесных арок и «кунг» над грузовой платформой.

Фото: Carsweek.ru

Издание также отмечает, что в интерьере пикапа может быть использовано большое количество премиальных материалов. Это соответствует намерению компании перевести модель в более высокий сегмент.

Таким образом, BT-50 способен выделиться в конкурентном сегменте и привлечь значительную часть покупателей. Не исключено, что модель получит уже знакомые версии с агрессивным характером, включая Thunder, а также возможность установки большого числа специальных аксессуаров для офф-роуда.

Фото: Carsweek.ru

Двигатели и техническая часть

Несмотря на наличие у Isuzu полностью электрического D-Max EV, глава Mazda Australia в 2025 году отрицал планы по выпуску аналогичной версии BT-50.

О планах по созданию гибридной модификации PHEV также не сообщалось. Руководство компании склоняется к использованию хорошо знакомых, проверенных временем и надежных дизельных агрегатов.

При этом он признал, что компания постоянно анализирует рынок и следит за потребительским спросом.

Это может указывать на то, что полностью исключать электрифицированную версию пока нельзя. Если Mazda выберет платформу Isuzu, наиболее вероятным вариантом станет мягкогибридная силовая установка на базе дизельного двигателя.

В случае выбора Changan может появиться последовательный гибрид. Такой пикап будет соответствовать актуальным рыночным тенденциям, строгим экономическим нормам и, вероятно, сможет выйти за пределы австралийского рынка.

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Фото: carscoops