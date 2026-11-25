Четвертое поколение Mazda MX-5 выпускается уже более десяти лет. При этом пока нет планов исключать модель из британской линейки, однако руководители компании заявили Auto Express, что расширение модельного ряда сделало фирму менее зависимой от бессменного спортивного автомобиля.
На вопрос о том, может ли Mazda как бренд представить модельный ряд без MX-5, директор по продажам в Великобритании Laura Brailey ответила однозначно: “Yeah, absolutely.”
Brailey продолжила: “The volume of MX-5 within our overall line-up is comparatively low. I think cars like the CX-5 have come a long way to push the Mazda familiarity, so we’re not just known for producing a two-seater sports car. I think we’re less reliant on MX-5 for our fame than maybe we were 10 years ago.”
Летом из британской линейки MX-5 исключили флагманский двигатель объемом 2.0 литра. Однако тем, кто опасается скорого исчезновения более доступной версии с мотором 1.5 литра, пока беспокоиться не стоит. Управляющий директор Mazda UK Jeremy Thomson заявил, что будет “continue to evolve the car line and make it relevant – particularly to a UK population who hold it so dear”.
В соответствии с подходом Mazda, в течение 2027 года и, возможно, позднее можно ожидать появления серии специальных версий. Они должны поддержать интерес к модели и сохранить стабильные продажи родстера. Более масштабные изменения на столь позднем этапе жизненного цикла автомобиля маловероятны.