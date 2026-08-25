Mazda MX-5 с двигателем 2,0 л уходит с британского рынка — прощай, старый друг

Mazda подтвердила, что версии Mazda MX-5 с двигателем объёмом 2.0-litre больше нельзя будет заказать в Великобритании. Европейские и британские нормы выбросов поставили точку в выпуске отмеченного наградами родстера.
При этом вариант с двигателем 1.5-litre по-прежнему доступен для заказа. Mazda также продолжает разработку нового поколения своего культового спортивного автомобиля, соответствующего будущим требованиям, поэтому история MX-5 на этом не заканчивается.
Представительство Mazda UK прокомментировало прекращение поставок двигателя объёмом 2.0-litre следующим образом: “The Mazda 184ps 2.0-litre was dropped from the European markets in 2024 due to changing emissions regulations. However, due to different derogations timings in the UK we were able to continue with an extended sales period, this period has now ended and we will cease sales of the 2.0-litre Mazda MX-5 in the UK once the existing stock has been sold.
“We have sufficient stock of 2.0-litre models to meet anticipated customer demand until around January 2027, while the 1.5-litre Mazda MX-5 will continue to be available in the UK.
Двигатель 1.5-litre остаётся основой MX-5. Нынешнее поколение модели изначально создавалось именно вокруг этого силового агрегата: его небольшой вес, отзывчивость и доступная производительность в полной мере отражают концепцию Jinba Ittai.