Обновлённая Mazda CX-30 призвана потеснить Ford Puma.

Представлена Mazda CX-30 2027 модельного года. Автомобиль получил больше оснащения, новые варианты окраски и отделки, а также специальную серию ограниченного тиража. Цены объявят осенью этого года, а первые машины поступят в автосалоны позднее в этом году или в начале следующего.

Одним из главных изменений стало появление новой комплектации, которая, как ожидается, войдёт в число самых востребованных благодаря сочетанию спортивного дизайна и премиального оснащения.

Комплектация получила название Homura Plus. Она объединяет спортивные элементы оформления существующей версии Homura с более дорогим оборудованием. В оснащение вошли электрорегулируемые кожаные сиденья чёрного цвета с подогревом и впервые — с вентиляцией. Кроме того, Mazda установила аудиосистему Bose с 12 динамиками, адаптивные светодиодные фары, модернизированные задние LED-фонари и камеру кругового обзора на 360 градусов.

В рамках дальнейших обновлений базовые версии CX-30 получили расширенный набор систем активной безопасности. В него вошли мониторинг слепых зон, полный комплекс интеллектуальной системы экстренного торможения и контроль состояния водителя. Последняя функция теперь обязательна для всех автомобилей, продаваемых в Великобритании и Европе.

Все версии CX-30 также стали доступны в двух новых цветах — Aero Grey и Zinc Green, уже знакомых по MX-5. Кроме того, автомобиль получил несколько других стилистических изменений.

В январе к линейке присоединится специальная версия Makoto. Она получит новую отделку из ткани и кожи цвета камня, соответствующее оформление передней панели и несколько других декоративных элементов. Mazda пока не раскрыла окончательные характеристики и цену этой версии, однако ожидается, что доплата по сравнению с сопоставимой комплектацией будет незначительной.

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CX-30 — самый продаваемый кроссовер Mazda в сегменте C. Модель конкурирует с популярными автомобилями, включая Volkswagen T-Roc, Ford Puma и Nissan Juke. При этом, как и другие Mazda, она выделяется самобытным дизайном, атмосферными четырёхцилиндровыми двигателями и особым вниманием к удовольствию от вождения.

О механических изменениях в обновлённой CX-30 не сообщается. Поэтому модель продолжит оснащаться двигателями Skyactiv-X мощностью 138bhp объёмом 2.5 литра и 182bhp объёмом 2.0 литра. Последний отличается способностью переключаться между воспламенением от сжатия и искровым зажиганием в зависимости от нагрузки на двигатель и требований к его производительности.