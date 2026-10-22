Майк Крак сохраняет оптимизм: «У меня оптимистичный настрой»

Перед гоночным уик-эндом в Остине болельщики Фернандо Алонсо и испанские журналисты обсуждают, как на американской трассе проявит себя силовая установка Honda. Вопрос заключается в том, повторятся ли проблемы Aston Martin, возникшие в Сингапуре, или команда выступит успешнее, как в Малайзии, где благодаря двукратному чемпиону мира заработала очки. Напомним, что в Сепанге он финишировал восьмым.

Шинтаро Орихара, главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing, признал, что даже после установки новой турбины сложности с двигателем в Сингапуре сохранились: «Мы пытались снизить влияние такого явления, как турбояма, но сложности всё равно возникли, и это было связано с уникальными характеристиками трассы. Из-за этого гонщики чувствовали, что при разгонах двигатель работает недостаточно стабильно: на каких-то кругах всё было более-менее нормально, на других – нет.

Перед гонкой мы внесли ряд изменений в настройки, поскольку на трассе было зафиксировано несколько необычно поведение двигателя, но когда после сингапурского этапа силовые установки были отправлены на нашу базу в Сакуре, чтобы там провести их полную инспекцию, то никаких серьёзных проблем мы не выявили.

Тем не менее, на будущее мы готовим ряд контрмер. Понимаем, что должны снизить влияние турбоямы, потому что в настоящий момент наши системы не вполне соответствуют требованиям гонщиков, и теперь нам необходимо выяснить, насколько принятые нами меры эффективны».

Майк Крак, гоночный директор Aston Martin, не стал подробно рассказывать о проблемах команды в Сингапуре. Вместо этого он отметил положительные моменты, которые позволяют с оптимизмом смотреть на предстоящий уик-энд:

«После Сингапура у нас был разговор с гонщиками. Полагаю, результат, которого мы добились в Сепанге, всех удивил, и после этого ожидания стали выше, хотя в Сингапуре они, вероятно, они превышали некий реалистичный уровень. По ряду причин мы не смогли им соответствовать, и в тот уик-энд у нас было немало сложностей.

Думаю, на некоторых из оставшихся трасс у нас ещё будут шансы на неплохие результаты, но будут и такие, где мы предвидим сложности. Мы это понимаем, но должны постараться выжать из AMR26 максимум… При этом необходимо разобраться в причинах проблем, помешавших нам в Сингапуре, и более реалистично оценивать свои возможности.

Но Остин, по-моему – одна из тех трасс, где мы должны быть более конкурентоспособны. У меня оптимистичный настрой…»