Майк Крак: «MadRing я бы поместил между Джиддой и Монако»

Гонка в Монце стала для Aston Martin очередным провалом: обе машины сошли с дистанции. На AMR26 Фернандо Алонсо, предположительно, оказалось повреждено днище после слишком агрессивной атаки поребрика. В автомобиле Лэнса Стролла на 26 круге отказала гидравлическая система.

Теперь команда рассчитывает, что на следующем этапе в Испании, который пройдёт на новом автодроме MadRing, её положение хотя бы немного улучшится. Гоночный директор Aston Martin Майк Крак не исключает такого развития событий.

«Расчёты, сделанные на симуляторе, говорят о том, что там мы должны быть в более благоприятном положении, – цитирует Крака мадридская газета Marca. – Некоторые трассы подходят нам лучше, какие-то – хуже, и Фернандо об этом уже не раз говорил. Мы знали, что Монца – далеко не лучшая для нас трасса, хотя об этом сложно в полной мере судить после того, что произошло.

Про MadRing мы тоже пока мало что знаем, ведь у нас есть только данные, полученные на симуляторе, но можно ожидать, что там нам тоже придётся непросто. В любом случае мы интенсивно готовимся к испанскому этапу и действительно его предвкушаем.

Состояние покрытия на новом автодроме по ходу уик-энда будет очень существенно меняться, но, насколько я понимаю, нас ждёт очень интересный уик-энд на трассе, которую я бы поместил куда-то между Джиддой и Монако, ведь барьеры там тоже совсем близко, и нет права на ошибку.

Но я хотя бы доволен, что в Монце мы увидели определённые признаки прогресса: поведение машины стало более предсказуемым, и гонщикам стало уже проще находить предел её возможностей. Во всех остальных отношениях необходимо продолжать работу и добиваться улучшений.

Но главное, надо было убедиться, что принятые нами меры дают эффект, и похоже, что позитивные проявления уже есть, по данным телеметрии мы видим, что поведение AMR26 улучшилось, поэтому настрой у нас позитивный. Всё это очень важно в преддверии этапа в Мадриде».