В квалификации в Катаре гонщики Aston Martin смогли опередить только Cadillac. Машине не хватило скорости, чтобы бороться за более высокие позиции.

Майк Крак, гоночный директор: «Команда хорошо провела сессию. Оба гонщика отлично поработали, прибавляя по ходу сессии. Они сделали всё, что могли, но реальность такова, что машина недостаточно быстра.

Квалификация лишь подтвердила расстановку сил, которую мы видели прежде, но завтра у нас есть ещё один шанс. Постараемся использовать любые возможности отыграться».

Фернандо Алонсо (19-й): «Я доволен своими кругами в квалификации и считаю, что выжал из машины максимум. К сожалению, у нас просто нет необходимой скорости – мы теряем много времени на прямых. Гонка будет сложной, но ещё одна возможность собрать информацию».

Лэнс Стролл (20-й): «По ходу уик-энда мы не смогли найти подходящий баланс и вывести машину в рабочий диапазон, но ещё более серьёзной проблемой стала нехватка мощности силовой установки.

Мы расстроены результатом, но мы знали, что так будет. Завтра нас ждет борьба с Cadillac и Williams – они наши главные соперники».