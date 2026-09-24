Маттиа Бинотто подтвердил состав команды Audi на сезон 2027 года

Руководитель Audi Маттиа Бинотто на пресс-конференции FIA в Баку подтвердил состав команды на сезон 2027 года. За заводскую команду немецкого концерна продолжат выступать Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето.

«Мы не обсуждали состав на следующий сезон, поскольку у наших гонщиков есть контракты, и мы знаем, что в 2027-м изменений не будет. К тому же, нас вполне устраивает скорость наших гонщиков.

Команда не делала официальных заявлений о составе на следующий год по той простой причине, что в этом нет необходимости. Наш состав подтверждён, и мы довольны гонщиками».