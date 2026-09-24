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Маттиа Бинотто подтвердил состав команды Audi на сезон 2027 года

Audi подтвердила состав заводской команды на сезон-2027: Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето продолжат выступать за концерн, заявил Маттиа Бинотто.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.09.2026, 14:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Audi Маттиа Бинотто на пресс-конференции FIA в Баку подтвердил состав команды на сезон 2027 года. За заводскую команду немецкого концерна продолжат выступать Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето.

«Мы не обсуждали состав на следующий сезон, поскольку у наших гонщиков есть контракты, и мы знаем, что в 2027-м изменений не будет. К тому же, нас вполне устраивает скорость наших гонщиков.

Команда не делала официальных заявлений о составе на следующий год по той простой причине, что в этом нет необходимости. Наш состав подтверждён, и мы довольны гонщиками».

Источник

Нико Хюлкенберг (224)Audi (345)Маттиа Бинотто (31)Габриэль Бортолето (159)

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